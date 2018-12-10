+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Платежи RSS

Robokassa открывает свое представительство в Казахстане

Robokassa объявляет о расширении своей деятельности в Республике Казахстан, открытии офиса в городе Алматы и начале работы дочерней компании.

Ключевой целью нового офиса компании станет организация работы сервиса для предоставления всей линейки платежных услуг в Сети владельцам онлайн-бизнеса, обеспечение технической поддержки действующих и новых клиентов, а также повышение уровня услуг сферы электронных платежей в Казахстане.

С открытием офиса владельцам бизнеса в Казахстане становятся доступными не только широкие возможности организации оплаты в интернет-магазинах, но и ряд дополнительных услуг: в том числе, готовое решение по вопросу обсуждаемого в республике законопроекта о применении онлайн-касс.

Сегодня Robokassa — это 4 000 000 зарегистрированных плательщиков, 88 000 подключенных интернет-магазинов и сервисов, а также более 30 самых востребованных и набирающих популярность каналов для проведения услуг, включая Apple Pay и Samsung Pay. Работая на рынке более 15-ти лет, специалисты платежной системы обеспечили простую и быструю интеграцию новым магазинам — и конечно, возможность принимать платежи как из стран бывшего Союза, так и по всему миру.

Согласно данным Министерства Национальной Экономики Казахстана, объем рынка электронной торговли в республике за 1 полугодие 2018 года вырос вдвое, составив 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота. Эти цифры продолжают расти — а вместе с ними требования к объему и качеству предлагаемых на рынке услуг, особенно, способных облегчить работу малого и среднего бизнеса в интернет-пространстве. С приходом Robokassa на рынок Казахстана интернет-предпринимателям республики становятся доступными маркетплейс Robo.market, сервис для торговли в Instagram и решение вопроса с онлайн-кассами «Робочеки».

Бесплатный товарный агрегатор Robo.market позволит начинающим предпринимателям разместить товары или услуги, подключить прием платежей и начать продажи без создания собственного сайта — и предложит целый пакет дополнительных бонусов для бизнеса на старте.

Разработка для продавцов в Instagram обеспечит мгновенный и бережный перенос всего торгового контента с подключением всех условий для полноценной и законной торговли.

«Робочеки» станет самым простым решением проблемы приобретения или аренды онлайн-кассы: при подключении Robokassa будет выбивать и отправлять чеки за предпринимателя, полностью снимая с него это обязательство.

«Рынок Казахстана — один из самых перспективных в нашей сфере электронных платежей — и электронной коммерции в целом. И мы приходим на него не с пустыми руками: высокая конкуренция попросту не позволила бы этого сделать! Обеспечивая продавцов и покупателей широким спектром платежных возможностей, мы предоставляем комплексные услуги для поддержки микро- и малого бизнеса. Больше года на своих бесплатных семинарах по всей России мы рассказываем о том, как малому бизнесу оптимизировать торговлю в Сети и избежать „острых углов“ — и уже несколько лет показываем это на практике, запуская все новые решения для интернет-предпринимателей. Приятно, что теперь, расширив свою „географию“ огромным и крайне динамичным рынком, мы сможем оказывать поддержку и содействовать развитию онлайн-бизнеса в Казахстане!», — отмечает Татьяна Глазачева, исполнительный директор Robokassa.

«Открытие представительства Robokassa в нашей республике абсолютно точно поспособствует обновлению рынка. Запросы бизнеса на инновационные решения постоянно растут — особенно это касается малого предпринимательства. А значит, компании, которые первыми предложат эти решения, всегда будут в выигрыше. Я абсолютно уверен: многолетний опыт работы, понимание нужд и серьезный комплекс предложений для малого и микро-бизнеса обеспечат как быстрый рост доли Robokassa на рынке платежных систем Казахстана, так и значительную поддержку тем, кто делает свои первые шаги в электронной коммерции», — подчеркивает Ануар Нургазыев, генеральный директор представительства Robokassa в Казахстане.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 января / Комментарии
Интернет-магазин OZON примет участие в тестировании системы быстрых платежей

Интернет-магазин OZON примет участие в тестировании системы быстрых платежей

Интернет-площадка OZON активно обсуждает возможные сценарии C2B платежей в составе рабочей группы с НСПК.

далее →

21 января / Комментарии
Центробанк сообщил долю платежей по картам «Мир» на российском рынке

Центробанк сообщил долю платежей по картам «Мир» на российском рынке

Эмиссия карт «Мир» на текущий момент достигла примерно 53 млн, а доля платежей на российском рынке - 14%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме на парламентских слушаниях.

далее →

10 декабря 2018 / Комментарии
Юлмарт подключился к сервису Masterpass от Mastercard

Юлмарт подключился к сервису Masterpass от Mastercard

Онлайн-ритейлер Юлмарт запустил сервис Masterpass от Mastercard для своих клиентов. Покупатели смогут сохранять данные банковских карт в связке с номером телефона в защищенном хранилище платежной системы, чтобы не вводить их заново для каждой следующей оплаты.

далее →

10 декабря 2018 / Комментарии
За иностранными платёжными системами в России усилят контроль

За иностранными платёжными системами в России усилят контроль

В Госдуму внесли два законопроекта о регулировании платежного рынка. Оба документа направлены на защиту прав и интересов клиентов и значительно расширяют полномочия Банка России в регулировании платежной отрасли.

далее →

7 декабря 2018 / Комментарии
Яндекс.Деньги расширяют возможности бесконтактной оплаты

Яндекс.Деньги расширяют возможности бесконтактной оплаты

Владельцы пластиковых и виртуальных карт Яндекс.Денег теперь могут платить бесконтактно с помощью умных часов Garmin с технологией Garmin Pay.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!