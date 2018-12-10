Robokassa открывает свое представительство в Казахстане

Robokassa объявляет о расширении своей деятельности в Республике Казахстан, открытии офиса в городе Алматы и начале работы дочерней компании.

Ключевой целью нового офиса компании станет организация работы сервиса для предоставления всей линейки платежных услуг в Сети владельцам онлайн-бизнеса, обеспечение технической поддержки действующих и новых клиентов, а также повышение уровня услуг сферы электронных платежей в Казахстане.

С открытием офиса владельцам бизнеса в Казахстане становятся доступными не только широкие возможности организации оплаты в интернет-магазинах, но и ряд дополнительных услуг: в том числе, готовое решение по вопросу обсуждаемого в республике законопроекта о применении онлайн-касс.

Сегодня Robokassa — это 4 000 000 зарегистрированных плательщиков, 88 000 подключенных интернет-магазинов и сервисов, а также более 30 самых востребованных и набирающих популярность каналов для проведения услуг, включая Apple Pay и Samsung Pay. Работая на рынке более 15-ти лет, специалисты платежной системы обеспечили простую и быструю интеграцию новым магазинам — и конечно, возможность принимать платежи как из стран бывшего Союза, так и по всему миру.

Согласно данным Министерства Национальной Экономики Казахстана, объем рынка электронной торговли в республике за 1 полугодие 2018 года вырос вдвое, составив 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота. Эти цифры продолжают расти — а вместе с ними требования к объему и качеству предлагаемых на рынке услуг, особенно, способных облегчить работу малого и среднего бизнеса в интернет-пространстве. С приходом Robokassa на рынок Казахстана интернет-предпринимателям республики становятся доступными маркетплейс Robo.market, сервис для торговли в Instagram и решение вопроса с онлайн-кассами «Робочеки».

Бесплатный товарный агрегатор Robo.market позволит начинающим предпринимателям разместить товары или услуги, подключить прием платежей и начать продажи без создания собственного сайта — и предложит целый пакет дополнительных бонусов для бизнеса на старте.

Разработка для продавцов в Instagram обеспечит мгновенный и бережный перенос всего торгового контента с подключением всех условий для полноценной и законной торговли.

«Робочеки» станет самым простым решением проблемы приобретения или аренды онлайн-кассы: при подключении Robokassa будет выбивать и отправлять чеки за предпринимателя, полностью снимая с него это обязательство.

«Рынок Казахстана — один из самых перспективных в нашей сфере электронных платежей — и электронной коммерции в целом. И мы приходим на него не с пустыми руками: высокая конкуренция попросту не позволила бы этого сделать! Обеспечивая продавцов и покупателей широким спектром платежных возможностей, мы предоставляем комплексные услуги для поддержки микро- и малого бизнеса. Больше года на своих бесплатных семинарах по всей России мы рассказываем о том, как малому бизнесу оптимизировать торговлю в Сети и избежать „острых углов“ — и уже несколько лет показываем это на практике, запуская все новые решения для интернет-предпринимателей. Приятно, что теперь, расширив свою „географию“ огромным и крайне динамичным рынком, мы сможем оказывать поддержку и содействовать развитию онлайн-бизнеса в Казахстане!», — отмечает Татьяна Глазачева, исполнительный директор Robokassa.