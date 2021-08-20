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Роботы Яндекса начали доставлять еду в кампусе Университета штата Огайо

Яндекс и американский сервис доставки еды Grubhub запустили в главном кампусе Университета штата Огайо в городе Колумбус роботизированную доставку. Роботы Яндекса будут привозить студентам и преподавателям заказы из местных кафе и ресторанов.

Кампус в Колумбусе — один из крупнейших в США. В нём живут и учатся более 60 тысяч студентов. Доставлять им еду будут 50 роботов Яндекса. Роверы будут работать семь дней в неделю с девяти утра до девяти вечера.

Роботы-курьеры смогут доставить заказ к учебному корпусу, к общежитию или, например, к библиотеке. У них просторный грузовой отсек — они готовы привезти как сэндвич, чтобы перекусить между лекциями, так и полноценный ужин из нескольких блюд на большую студенческую компанию.

Университетский городок в Колумбусе стал первым кампусом, где заказы Grubhub привозят роботы. Позже роверы появятся и в других местах. В общей сложности Grubhub обслуживает более 250 кампусов на всей территории США.

Автор: Анна
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