Роботы захватывают российский рынок пылесосов

Компания М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на роботы-пылесосы и другие модели техники для уборки на российском рынке — продажи «умных» пылесосов за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в М.Видео-Эльдорадо — на 130%, это самая быстрорастущая категория пылесосов. Роботы-пылесосы впервые заняли 20% российского рынка пылесосов в штуках, ещё 25% приходится на вертикальные аккумуляторные пылесосы.

В первом полугодии в России было продано более 3 млн пылесосов на сумму около 29,7 млрд рублей, что больше на 30% в штуках и 40% в деньгах, чем годом ранее. Каждый третий пылесос приобретается в М.Видео или Эльдорадо.

Роботы-пылесосы увеличили долю в количественном выражении до порядка 20% (за последние пять лет она выросла более чем в 6,5 раз) и около 30% в денежном. Спрос на сегмент за год вырос в 2,1 раза в штуках и на 90% в деньгах. В М.Видео-Эльдорадо продажи увеличились в 2,3 раза в штуках и в 2,6 раза в деньгах. Лидерами среди брендов являются Xiaomi, Tefal, и Redmond. Самые продаваемые модели на рынке и М.Видео-Эльдорадо — Xiaomi Mop Essential SKV4136GL и SKV4093G, Tefal RG7455/7447 и RG6825WH.

Каждый четвёртый приобретённый пылесос пришёлся на беспроводные handstick модели — продажи выросли на 60% в штуках и более чем 40% в деньгах. В число наиболее популярных брендов у россиян вошли: Tefal, Samsung (благодаря успешному запуску серии Jet), Dyson и Bosch. При этом половина россиян делают выбор в пользу классических пылесосов с контейнерами для пыли или пылесборником, но ежегодно их доля в штуках классических пылесосов падает на 10%, и ожидается, что уже к концу года доля беспроводных пылесосов составит 50%. Ещё 5% штучных продаж заняли профессиональные хозяйственные и моющие пылесосы.