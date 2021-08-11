+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Роботы захватывают российский рынок пылесосов

Компания М.Видео-Эльдорадо проанализировала спрос на роботы-пылесосы и другие модели техники для уборки на российском рынке — продажи «умных» пылесосов за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 110% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в М.Видео-Эльдорадо — на 130%, это самая быстрорастущая категория пылесосов. Роботы-пылесосы впервые заняли 20% российского рынка пылесосов в штуках, ещё 25% приходится на вертикальные аккумуляторные пылесосы.

В первом полугодии в России было продано более 3 млн пылесосов на сумму около 29,7 млрд рублей, что больше на 30% в штуках и 40% в деньгах, чем годом ранее. Каждый третий пылесос приобретается в М.Видео или Эльдорадо.

Роботы-пылесосы увеличили долю в количественном выражении до порядка 20% (за последние пять лет она выросла более чем в 6,5 раз) и около 30% в денежном. Спрос на сегмент за год вырос в 2,1 раза в штуках и на 90% в деньгах. В М.Видео-Эльдорадо продажи увеличились в 2,3 раза в штуках и в 2,6 раза в деньгах. Лидерами среди брендов являются Xiaomi, Tefal, и Redmond. Самые продаваемые модели на рынке и М.Видео-Эльдорадо — Xiaomi Mop Essential SKV4136GL и SKV4093G, Tefal RG7455/7447 и RG6825WH.

Каждый четвёртый приобретённый пылесос пришёлся на беспроводные handstick модели — продажи выросли на 60% в штуках и более чем 40% в деньгах. В число наиболее популярных брендов у россиян вошли: Tefal, Samsung (благодаря успешному запуску серии Jet), Dyson и Bosch. При этом половина россиян делают выбор в пользу классических пылесосов с контейнерами для пыли или пылесборником, но ежегодно их доля в штуках классических пылесосов падает на 10%, и ожидается, что уже к концу года доля беспроводных пылесосов составит 50%. Ещё 5% штучных продаж заняли профессиональные хозяйственные и моющие пылесосы.

«Проводя большую часть времени дома во время пандемии, россияне продолжают инвестировать в комфорт и приобретают технику, которая упростит выполнение повседневных бытовых задач, сэкономит время и силы. Одним из трендов в сегменте пылесосов является рост популярности роботов-пылесосов. Среди их преимуществ: компактность, низкое энергопотребление, длительное время автономной работы, возможность удалённого управления, в том числе голосом, уборка по графику и в труднодоступных местах. Увеличению продаж способствует растущая популярность концепции „умного“ дома, расширение ассортимента во всех ценовых сегментах, расширение возможностей, а также растущая доступность технологий и соответственно цены».

Директор направления «Бытовая электроника» Группы М.Видео-Эльдорадо Максим Гусев

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

10 августа / Комментарии
«Лента» поможет собрать к школе почти 16 000 детей

«Лента» поможет собрать к школе почти 16 000 детей

Розничная сеть «Лента» объявляет о старте ежегодной акции «Помоги собрать ребёнка в школу». В этом году помощь получат 15 800 воспитанников социальных учреждений и детей из малообеспеченных семей.

далее →

10 августа / Комментарии
«Пятерочка» отправила робота проверять ценники

«Пятерочка» отправила робота проверять ценники

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила в одном из магазинов Казани пилот по автоматизации контроля выкладки товаров в торговом зале и проверки корректности установленных ценников. Решение представляет собой робототехнический комплекс, разработанный в сотрудничестве с НПО «Андроидная техника».

далее →

9 августа / Комментарии
KFC в рекламе ресторана замаскировалась под IKEA

KFC в рекламе ресторана замаскировалась под IKEA

Сеть KFC при открытии нового ресторана в Испании решила воспользоваться популярностью другого бренда — IKEA. Так как магазин ритейлера находится рядом с KFC, то сеть фастфуда разместила баннер в фирменных сине-желтых цветах.

далее →

9 августа / Комментарии
Ювелирный рынок на 27% превысил объемы 2019 года

Ювелирный рынок на 27% превысил объемы 2019 года

По данным Аналитического Центра SOLOLOV в I полугодии 2021 года ювелирный рынок в денежном выражении вырос на 27% относительно первого полугодия 2019 года и достиг 129 млрд. руб. При этом в натуральном выражении рынок только возвращается к доковидным значениям, не дотянув 2% до показателей 2019 года.

далее →

9 августа / Комментарии
Премиальные бренды бьют рекорды по открытию магазинов в России

Премиальные бренды бьют рекорды по открытию магазинов в России

За первое полугодие текущего года шесть международных брендов в ретейле открыли свои магазины в России — Shikkosa, Ecco Kids, Byredo, The Frankie Shop, Bernadette и Fashion Baby. Это рекордный показатель открытия высокобюджетных магазинов в России за последние десять лет.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!