Рокетбанк проанализировал расходы владельцев пластиковых карт за первое полугодие 2019 года. Больше всего денег россияне оставляли в супермаркетах: на покупку продуктов питания и бытовых принадлежностей приходилось 16,5% от общего объёма трат. Второй по популярности категорией стали рестораны и кафе (13,6%), на третьем месте — оплата билетов в кино, театры и на различные шоу-программы (6,2%).

«В первом полугодии много выходных дней: долгие новогодние праздники, 23 Февраля и 8 Марта, майские выходные, День России. Так что люди ожидаемо тратили деньги на еду и развлечения», — прокомментировал PR-менеджер Рокетбанка Василий Михайлов.

Меньше всего клиенты Рокетбанка потратили на спортивный инвентарь (2%) и жилищно-коммунальные услуги (1,8%).