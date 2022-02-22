Ромир изучил отношение россиян к экосистемам

Исследовательский холдинг Ромир проанализировал отношение россиян к одиннадцати российским экосистемам. Рейтинг заметности возглавили: «Госуслуги» (98%), «Сбер» (98%), «Яндекс» (97%), Ozon (96%), Avito (95%) и Wildberries (94%).

Также был рассчитан индекс доверия экосистемам. В нем лидеры поменялись местами: первое место по доверию заняла экосистема Ozon (92 п.п.), второе разделили «Госуслуги» и «Яндекс» (по 90 п.п.), а третье досталось Wildberries (87 п.п.). «Сбер» на четвертом месте (86 п.п.), на пятом — Avito (85 п.п.).

Экосистема удовлетворяет различные потребности пользователя с помощью технологий в виде набора сервисов и онлайн-платформ. Поэтому, помимо основных показателей заметности и доверия, в рамках исследования оценивалась технологичность каждой экосистемы из списка.

Самой технологичной экосистемой россияне считают «Яндекс» (7,5 из 10 баллов), далее «Сбер» (7,4 балла) и Ozon (7,3 балла).