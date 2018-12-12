«Ромир»: каждый второй россиянин покупал товары повседневного спроса через интернет

Трансформация современного покупателя выражается в доминирующей потребности в скорости и удобстве. В 2018 г. каждый второй россиянин покупал товары повседневного спроса через интернет, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Кроме того, на 21% выросла и частота таких покупок в интернете.

Рост рынка FMCG в онлайн составил 32,2% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Частота покупок онлайн также увеличилась в уходящем году — на 21%. Ровно половина россиян (50%) в 2018 году покупала товары повседневного спроса онлайн. Рост онлайн-покупок FMCG товаров заметен в различных категориях (см. Рисунок 1) — продукты питания (40%), фрэш (51,2%), непродовольственные товары (31,2%), одежда (13,2%).

Рисунок 1. Рост рынка FMCG в онлайн в 2018 году

Источник данных: Romir Scan Panel, 2018

В исследовании отмечается, что значительно выросшие объёмы продаж продуктов питания онлайн стали драйверами роста всей интернет-торговли. Рынок старается своевременно реагировать на подобные изменения. В частности, в категории продуктов питания начинает работать непродуктовый ритейл — Ozon.ru, Wildberries, Юлмарт, М-Видео, Комус и др. Кроме того, выходят в онлайн продуктовые ритейлеры оффлайн рынка. Эту стратегию используют такие сети, как Ашан, Перекресток, Азбука Вкуса, О’кей. Для удобства покупателям также предлагается совмещение онлайн заказов и офлайн каналов получения таких заказов (Перекресток, Мясновъ).

Отмечается и развитие мобильной коммерции. 61% пользователей Интернета выходят в него со смартфона. С помощью смартфонов же почти половина россиян совершает все покупки в сети. Большинство заказов еды на дом также совершается со смартфонов — 81% заказов идет через мобильные приложения.

Развитие технологий со временем ведет к их внедрению в нашу жизнь, чем стараются воспользоваться игроки рынка. Уже сейчас искусственный интеллект может распознать бренд одежды по фото (Sarafan AI), технология AR (Augmented Reality — дополненная реальность) позволяет «примерить» мебель в вашей квартире (IKEA) или посмотреть, как будет смотреться тот или иной макияж (L’OREAL), оплачивать покупки можно со смартфона по отпечатку пальца (Apple/Google Pay), а кредит можно взять, не выходя из дома.

Эксперты предполагают, что трансформация современного покупателя продолжится вместе с развитием новых технологий, которые существенно изменят жизнь покупателей и рынка, которому придется приспосабливаться к этим изменениям.