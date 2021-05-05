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Ромир представил индекс заметности и доверия к российским ритейлерам

Ромир представляет восьмой уникальный индекс заметности и доверия брендам, присутствующим на территории России. По результатам исследования группа М.Видео-Эльдорадо стала лидером восьмого индекса заметности и доверия к российским ритейлерам электроники и бытовой техники, составленного исследовательским холдингом «Ромир».

В рейтинге по индексу заметности Эльдорадо и М.Видео заняли первое и второе место соответственно. Каждый из брендов знают 95% опрошенных респондентов. Наиболее высокую известность ритейлеры продемонстрировали у наиболее экономически активной части жителей от 25 до 44 лет. Лидером по индексу доверия россиян стал бренд М.Видео — 89 п.п. Индекс доверия основывается на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к бренду.

Исследование проводилось холдингом «Ромир» по международной методике GRI (Global Reputation Index), в нем приняли участие 1500 респондентов. Для изучения репутации производителей непродовольственных товаров участников исследования попросили отметить в анкетах, какое мнение у них сложилось о компаниях, включенных в рейтинг: положительное, отрицательное или же они не знакомы с их деятельностью и продукцией. Выборка репрезентирует городское население и структуру жителей РФ по полу, возрасту, федеральным округам и типу городских населённых пунктов свыше 100 тыс. жителей.

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Автор: Анна
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