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«Ромир» рапортует о росте среднего чека жителей России

В июне этого года, средний чек жителя России за один поход в магазин составил 517 рублей. В сравнении с маем, рост составляет 1%, в денежном выражении – 5 рублей.

Даже такое, на первый взгляд, незначительное изменение можно воспринимать с оптимизмом, ведь, по словам исследователей, отрицательная динамика впервые за много месяцев сменилась на положительную. То есть ранее, с декабря прошлого года, средний чек уменьшался, а в июне этого начал расти.

Как указано в пресс-релизе холдинга «Ромир», вклад в рост среднего чека в июне внесли, прежде всего, жители Южного федерального округа, где чек увеличился за месяц до 473 рублей (рост на 4,6%). В ЦФО средний чек составил 596 рублей, что на 1,2% больше, чем в мае. «В плюсе» также Приволжский и Уральский округа, а вот жители Северо-Западного ФО стали тратить меньше на 4,5%.

«В рамках стратегии интенсивного шопинга, когда покупатели посещают большее количество торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений, продолжается рост среднего чека в дискаунтерах и магазинах у дома. За месяц чек в этом канале прибавил 3,1%», - отмечается в отчёте об исследовании. Средний чек в супермаркетах в июне вырос на 1,6%, в гипермаркетах - снизился на 2,2%, в магазинах традиционной торговли - на 0,4%.

Данные для исследования «Ромир» собрал у 30.000 россиян, 11.000 домохозяйств в 180 городах, население которых превышает 100.000 человек.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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