Роскачество определил лучшие приложения для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Всего проверке подверглись 28 приложений — 14 для Android и столько же для iOS. При проверке учитывались самые разные показатели, таких как функциональность (всего 115 критериев), сложность регистрации, поиск, способы оплаты.

Самыми удобными для Android оказались «ВкусВилл», METRO и «Мой Ашан», а для iOS — «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еда». Для обеих платформ самыми функциональными являются «ВкусВилл», Ozon Express и «Перекрёсток Впрок».

По сумме показателей топ-5 для iOS выглядит так:

ВкусВилл. Ozon Express. Перекрёсток Доставка. Перекрёсток Впрок. Сбермаркет.

Рейтинг для Android выглядит так: