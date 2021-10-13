Роскачество определил лучшие приложения для доставки продуктов
Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Всего проверке подверглись 28 приложений — 14 для Android и столько же для iOS. При проверке учитывались самые разные показатели, таких как функциональность (всего 115 критериев), сложность регистрации, поиск, способы оплаты.
Самыми удобными для Android оказались «ВкусВилл», METRO и «Мой Ашан», а для iOS — «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еда». Для обеих платформ самыми функциональными являются «ВкусВилл», Ozon Express и «Перекрёсток Впрок».
По сумме показателей топ-5 для iOS выглядит так:
- ВкусВилл.
- Ozon Express.
- Перекрёсток Доставка.
- Перекрёсток Впрок.
- Сбермаркет.
Рейтинг для Android выглядит так:
- ВкусВилл.
- Ozon Express.
- Перекрёсток Впрок.
- Сбермаркет.
- Перекрёсток Доставка.