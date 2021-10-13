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Роскачество определил лучшие приложения для доставки продуктов

Центр цифровой экспертизы Роскачества исследовал самые популярные мобильные приложения для доставки продуктов питания. Всего проверке подверглись 28 приложений — 14 для Android и столько же для iOS. При проверке учитывались самые разные показатели, таких как функциональность (всего 115 критериев), сложность регистрации, поиск, способы оплаты.

Самыми удобными для Android оказались «ВкусВилл», METRO и «Мой Ашан», а для iOS — «ВкусВилл», «Мой Ашан» и «Яндекс.Еда». Для обеих платформ самыми функциональными являются «ВкусВилл», Ozon Express и «Перекрёсток Впрок».

По сумме показателей топ-5 для iOS выглядит так:

  1. ВкусВилл.
  2. Ozon Express.
  3. Перекрёсток Доставка.
  4. Перекрёсток Впрок.
  5. Сбермаркет.

Рейтинг для Android выглядит так:

  1. ВкусВилл.
  2. Ozon Express.
  3. Перекрёсток Впрок.
  4. Сбермаркет.
  5. Перекрёсток Доставка.

Автор: Анна
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