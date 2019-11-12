Роскачество проверит российские интернет-магазины на стандарт качества
Центр цифровой экспертизы Роскачества создает платформу экспертного и общественного мониторинга качества сервиса интернет-магазинов. Пилотный проект будет запущен уже в ноябре.
Для проверки будет использован стандарт Российской системы качества, а вот определять уровень предоставляемых магазинами услуг будут сами потребители по специально созданным системам оценки в режиме онлайн. Это будет не разовое исследование, а регулярный публичный мониторинг. Полномасштабный запуск проекта планируется во второй половине 2020 года — одновременно с началом работы специализированной платформы Роскачества по оценке потребителей товаров и услуг. Первыми проверку пройдут сайты билетных агентств, а в следующем году список категорий расширится.
Обязательные требования стандарта:
- наличие у интернет-магазиновполитики в отношении обработки персональных данных,
- использование протокола шифрования HTTPS и действительного SSL-сертификата,
- отсутствие переводов на карты физлиц или электронные кошельки,
- наличие информации об интернет-магазине (в частности, наименование юридического лица) и др.,
- контактный номер телефона,
- информация о режиме работы и оплате,
- корректность ссылок, наличие формы обратной связи (или электронной почты) и др.
Если сайт интернет-магазина соответствует требованиям Роскачества на 100%, то ему будет присвоен максимальный балл и электронный сертификат, а также дано право на размещение виджета с оценкой Роскачества, который станет для покупателей ориентиром и гарантией качества.
«На первом этапе мы, разумеется, не сможем проверить по нашему строгому чек-листу все интернет-магазины, но тем не менее обратим внимание граждан на правила, которыми следует руководствоваться при проверке интернет-магазина», — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.