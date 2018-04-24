Роскомнадзор частично заблокировал IP-адреса Google

С 21 апреля Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса Google. По данным на 16:00 23 апреля в реестре запрещённых сайтов было порядка 118 IP-адресов www.google.com из 915 известных.

Как следует из заявляения Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте», блокировка была осуществлена из-за невыполнения Google требований ведомства.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России. В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — следует из заявления.

Блокировка IP-адресов ограничила доступ ко многим сервисам Google, среди них, к примеру, оказался видеохостинг YouTube. Также под частичную блокировку попал почтовый сервис Gmail. Позже некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Analytics и рекламной платформы AdWords.

Однако в Роскомнадзоре заявили, что сведения о блокировке не соответствует действительности.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России по причине отказа передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля.