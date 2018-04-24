+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Роскомнадзор частично заблокировал IP-адреса Google

С 21 апреля Роскомнадзор стал блокировать IP-адреса Google. По данным на 16:00 23 апреля в реестре запрещённых сайтов было порядка 118 IP-адресов www.google.com из 915 известных.

Как следует из заявляения Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте», блокировка была осуществлена из-за невыполнения Google требований ведомства.

«Google на сегодняшний день не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России.

В связи с этим Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации», — следует из заявления.

Блокировка IP-адресов ограничила доступ ко многим сервисам Google, среди них, к примеру, оказался видеохостинг YouTube. Также под частичную блокировку попал почтовый сервис Gmail. Позже некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе Google Analytics и рекламной платформы AdWords.

Однако в Роскомнадзоре заявили, что сведения о блокировке не соответствует действительности.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России по причине отказа передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

23 апреля / Комментарии
Сбербанк зарегистрировал бренд Sbermarket

Сбербанк зарегистрировал бренд Sbermarket

Юристы государственной кредитной организации Сбербанк России зарегистрировали 6 апреля товарный знак Sbermarket. Об этом сообщают корреспонденты «Интерфакса», ссылающиеся на сведения из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

далее →

20 апреля / Комментарии
Интернет-магазины Quelle.ru и Otto.ru уйдут с российского рынка

Интернет-магазины Quelle.ru и Otto.ru уйдут с российского рынка

Интернет-магазины одежды Quelle.ru и Otto.ru перестанут работать в России с июля 2018 года. Информацию подтвердила директор Quelle/Otto в России Ольга Сатановская.

далее →

17 апреля / Комментарии
Роскомнадзор заблокировал 2 000 000 IP-адресов Amazon и Google

Роскомнадзор заблокировал 2 000 000 IP-адресов Amazon и Google

Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных в России сайтов 1 834 996 IP-адресов, в том числе из 1 048 574 адресов из подсетей Google и 655 352 IP-адресов Amazon. Об этом рассказал Владислав Здольников, активист Фонда борьбы с коррупцией, через свой канал в Telegram.

далее →

16 апреля / Комментарии
Глава AliExpress станет вице-президентом «Сбербанка»

Глава AliExpress станет вице-президентом «Сбербанка»

Марк Завадский, занимающий должность генерального директора Alibaba в России, перейдет на должность вице-президента «Сбербанка» по стратегическим цифровым партнерствам.

далее →

9 апреля / Комментарии
Дмитрия Костыгина вернули под домашний арест

Дмитрия Костыгина вернули под домашний арест

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ, сроком до 14.05.2018 г.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!