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Роскомнадзор начал формирование реестра социальных сетей

Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей. В него уже внесены восемь ресурсов — Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список могут попасть и другие интернет-ресурсы, у которых более 500 тысяч пользователей в сутки. Составление реестра соцсетей позволит «добиться оперативного удаления социально опасной информации, требующей немедленного реагирования, например треш-стримов и другого социально опасного контента».

В ведомстве напомнили, что 1 февраля 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, который обязывает площадки самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную российским законодательством информацию. На сайте ведомства создан специальный раздел, где представлена общая информация по закону (обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счетчики), данные о нахождении сайта в соответствующем реестре, а также сервисы для владельцев и пользователей социальных сетей.

С его помощью граждане получат возможность подать в ведомство обращение об обнаружении ресурса с признаками социальной сети, об отмене мер по ограничению доступа к информации, принятых его владельцем, а также направить на горячую линию иные вопросы относительно взаимодействия с социальной сетью.

Автор: Анна
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