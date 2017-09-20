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Право и налоги RSS

Роскомнадзор поддержал введение НДС для зарубежных интернет-магазинов

Глава Роскомнадзора Александр Жаров поддержал идею введение НДС для зарубежных интернет-магазинов, передает «РИА Новости». Свое мнение он обосновал тем, что отечественные и иностранные ритейлеры должны быть в равных условиях.

«Налоги в бюджет страны должны платиться всеми, кто здесь зарабатывает деньги», — сказал чиновник. Он добавил, что вопрос введения НДС необходимо «обсуждать с налоговой службой».

Ранее сообщалось, что иностранных онлайн-ритейлеров хотят заставить платить НДС в 18%, а также блокировать иностранные интернет-магазины, которые не будут платить НДС.

Мера должна поставить российские и иностранные магазины в равные условия, однако, по мнению участников рынка, инициатива может вынудить такие платформы, как AliExpress, Amazon и eBay, покинуть российский рынок.

Автор: Анна
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