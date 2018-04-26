Роскомнадзор пообещал прекратить веерную блокировку крупных подсетей

Роскомнадзор пообещал прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации. Об этом заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве.

Господин Гребенников уточнил, что Роскомнадзор впредь намерен изменить существующий подход к блокировке Telegram:

«В самом Роскомнадзоре подчеркнули, что уже не будут веерно вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети и, в целом, станут подходить к блокировкам более точечно».

По итогам встречи также было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, которые пострадали от блокировок IP-адресов. Кроме того, Ассоциация электронных коммуникаций будет помогать оперативно передавать в Роскомнадзор информацию о проблемах отдельных компаний.

Как сообщает ТАСС, представители Роскомнадзора совместно с РОЦИТ 25 апреля провели встречу с представителями IT-индустрии, где обсудили вопросы, связанные с ограничением доступа к Telegram. В частности, на встрече обсуждались проблемы, связанные с блокировкой IP-адресов крупных облачных провайдеров, которыми пользуется Telegram.

«Дело в том, что все компании и пользователи, пострадавшие от этих блокировок, ограничиваются лишь сообщениями в соцсетях и односторонними сообщения в адрес ведомства — никакого диалога с госорганами просто нет. Поэтому мы организовали установочное совещание, на котором можно было обменяться мнениями и рассказать о возникших проблемах», — отметил Гребенников.

Ранее стало исвестно, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google. По данным на 23 апреля в реестре запрещённых сайтов было порядка 118 IP-адресов, в числе которых сервисы Google Analytics, рекламной платформы AdWords, видеохостинга YouTube и прочих.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил немедленно заблокировать Telegram на территории России по причине отказа передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера 16 апреля.