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Право и налоги RSS

Роскомнадзор проверит как интернет-магазины обрабатывают персональные данные

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, на коллегии ведомства поручил проверять компании электронной торговли на предмет выполнения требований закона «О персональных данных», сообщает РБК.

В качестве примера тех организаций, которые нужно проверять, он привел компании интернет-торговли. По его мнению, «там и большие деньги гуляют, и большие права нарушаются». После он пояснил РБК свое мнение, рассказав, что в ведомство поступает много жалоб на интернет-магазины. Ведомство намерено запросить у компаний, работающих в сфере интернет-торговли, как они обрабатывают персональные данные.

«Если учесть, что, по разным оценкам, от 5 млн до 7 млн компаний предоставляют российским гражданам услугу электронной коммерции, там поле непаханое. Поэтому я сконцентрировал внимание коллег на этой деятельности», — сказал Жаров.

Ведомство также намерено контролировать выполнение закона зарубежными онлайн-магазинами. По словам Жарова, Роскомнадзор уже начал проверку, и даже «кого-то наказал». Сообщить, о какой компании речь, и уточнить другие детали по этому вопросу глава Роскомнадзора не смог.

Поправки к закону «О персональных данных», согласно которым хранение и обработка персональной информации россиян в интернете возможна только через базы данных на серверах, находящихся на территории России, вступили в силу в сентябре 2015 г.

Автор: Анна
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