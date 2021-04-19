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Роскомнадзор впервые заблокировал сайт крупной аптечной сети за онлайн-продажу рецептурных препаратов

Роскомнадзор заблокировал сервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru, об этом сообщает издание «Ведомости». Причина применения жестких ограничений — осуществление сервисом онлайн-продаж рецептурных препаратов. По законодательству РФ в настоящее время это делать запрещено.

Cервис по онлайн-торговле лекарствами Superapteka.ru принадлежит одной из крупнейших аптечных сетей в стране — ГК «Эркафарм». РКН внес ресурс Superapteka.ru в реестр запрещенных сайтов по заявлению Росздравнадзора от 19 марта 2021 года.

Представитель РКН пояснил изданию «Ведомости», что ранее администрации сайта были направлены уведомление о необходимости удалить объявления о дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Владельцы портала не выполнили требования регулятора.

«Ведомости» уточнило, что замгендиректор ГК «Эркафарм» отрицает обвинения РКН и считает действия регулятора необоснованными, так как на портале не продавались рецептурные лекарства. Компания будет опротестовывать решение Роскомнадзора.

Эксперты издания «Ведомости» рассказали, что это первый случай блокировки сайта крупной аптечной компании. Ранее РКН ограничивал доступ к небольшим сайтам, где предлагалась доставка лекарств без рецептов. В прошлом году генпрокуратура РФ расследовала действия «Сбер еаптеки» и Ozon, которые продавали безрецептурные, когда это было еще не разрешено, и даже рецептурные лекарства. В отношении этих компаний расследования были прекращены из-за отсутствия нарушений.

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Автор: Анна
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