Роскомнадзор заблокировал 2 000 000 IP-адресов Amazon и Google

Роскомнадзор внёс в реестр запрещенных в России сайтов 1 834 996 IP-адресов, в том числе из 1 048 574 адресов из подсетей Google и 655 352 IP-адресов Amazon. Об этом рассказал Владислав Здольников, активист Фонда борьбы с коррупцией, через свой канал в Telegram.

На такой шаг ведомство пошло, чтобы выполнить блокировку мессенджера Telegram. Интересно, что Александр Жаров, глава Роскомнадзора, уже подтвердил журналистам блокировку подсети Amazon. Он заявил: «У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда».

Чуть позже Владислав Здольников в своём Telegram-канале сообщил о том, что в магазинах «Дикси» в Москве перестали работать кассы. На сбои пожаловались сразу несколько человек среди покупателей в магазинах. Однако представители «Дикси» опровергли отключение касс в московских магазинах.

Напомним, Роскомнадзор 16 апреля 2018 начал блокировку мессенджера Telegram на территории России. Операторам была направлена для этого вся нужная информация.

В минувшую пятницу, 13 апреля 2018 года, Таганский районный суд Москвы вынес решение удовлетворить требование Роскомнадзора по блокировке доступа к Telegram на территории России. Сервис будет блокироваться пока администрация мессенджера не выполнит требования ФСБ о выдаче ключей расшифровки переписки пользователей.