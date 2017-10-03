Роскомнадзор заблокировал Telegram

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. В первую очередь речь идёт о детских товарах из иностранных интернет-магазинов