Роскомнадзор заблокировал Telegram

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Минфин России предложил с 1 июля текущего года снизить порог беспошлинной интернет-торговли вдвое — с 1000 до 500 евро. Изначально снижение порога планировалось на 2019 год. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономики и Федеральной таможенной службе представить предложения, как не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. В первую очередь речь идёт о детских товарах из иностранных интернет-магазинов
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Федеральной таможенной службе (ФТС) проверять посылки с детскими товарами из зарубежных онлайн-магазинов для поиска несертифицированной продукции.
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в работе сервиса аренды жилья ЦИАН. Ведомство потребовало от сервиса перестать копировать объявления о недвижимости с сайта Avito.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах.