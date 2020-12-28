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«Роскосмос» запустил космический интернет-магазин

Госкорпорация «Роскосмос» запустила интернет-магазин, в котором можно приобрести сувенирную и брендированную продукцию на космическую тематику. Магазин «Главстор» функционирует на русском и английском языках. Проект реализован совместно с экосистемой «Сбера».

На сайте представлены коллекционные модели российских ракет-носителей, календари, первый космический комикс, плакаты, канцелярские принадлежности, сувениры, одежда и аксессуары.

По словам гендиректора «Главкосмоса», сотрудники и руководство компании ориентируются на конструктивные пожелания и отзывы подписчиков в комментариях официальной страницы «Главкосмоса» в Instagram, которую перезапустили к открытию магазина. Пользователи соцсети заинтересовались новым космическим мерчем и попросили добавить побольше одежды с логотипом «Роскосмоса» в ассортимент. Однако многих удивили цены на предложенную сувенирную продукцию, например, календарь на 2021 год за 2500 рублей.

«Нам очень приятно работать с серьезным партнером над таким интересным проектом. Уверен, что наше сотрудничество продолжится и позволит не только россиянам, но жителям многих других стран по достоинству оценить качество представленной в магазине „Главстор“ продукции и современные сервисы, обеспечивающие комфортные условия оплаты и доставки товаров», — заявил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

«Роскосмос» планирует расширять ассортимент брендированной продукции в своём магазине, как и количество брендов. Например, корпорация планирует зарегистрировать в качестве товарного знака изображение скафандра.

Ранее «Роскосмос» подал заявку на регистрацию товарного знака «Первые в космосе». Его можно будет использовать для производства ювелирных изделий и бижутерии, одежды, туалетной бумаги, а также для телевизионного вещания.

Автор: Анна
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