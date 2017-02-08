Роспотребнадзор будет штрафовать недобросовестные интернет-магазины

Роспотребнадзор подготовил ряд поправок в Закон "О защите прав потребителей". Федеральная служба предлагает штрафовать недобросовестные интернет-магазины, которые обманывают покупателей. Штрафы для гражданских лиц могут составить от 3 до 5 тысяч рублей, должностных - от 12 до 20 тысяч рублей, а для юридических - от 100 до 500 тысяч рублей, сообщает "Российская Газета".

Документ пока находится на стадии обсуждения, и пока непонятно, как именно будет работать схема наказания продавцов-обманщиков в интернете. В Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) советуют покупателям, которые столкнулись с подобным нарушением, писать жалобу в Роспотребнадзор, за которой следует либо мировое соглашение, либо судебное разбирательство.

В первоначальной версии документа за рекламу недобросовестных магазинов хотели наказывать еще и сайты-агрегаторы, но потом решили, что они не должны "нести обязанности и ответственность продавца", сообщили изданию в Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ). Это означает, что если покупатель столкнется с некачественным товаром, он должен предъявить претензии и требовать возмещения ущерба у продавца, а не агрегатора.

"Горячая линия" для покупателей, которые столкнулись с некачественными товарами, несоответствием заявленных цен, сроком доставки и так далее, будет работать в Роспотребнадзоре с 6 по 20 февраля. Она приурочена ко Всемирному дню прав потребителей, который в этом году будет отмечаться 15 марта.

Глава АКИТ Алексей Федоров не исключил, что поправки в законопроект могут вступить в силу уже в этом году, если будут приняты Госдумой в весеннюю сессию. В 2016 году объем онлайн-продаж в России мог превысить отметку в 800 млрд рублей.