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Роспотребнадзор назвал законным право Wildberries брать плату за возврат товаров

Заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский оценил правомерность платного возврата товара на маркетплейсе Wildberries. По его словам, он может это делать, но только в случае с качественными товарами, некачественные возвращаются бесплатно, поскольку покупатель может обратиться напрямую к продавцу, а не к агрегатору, сообщают РИА Новости.

Он напомнил, что в обычных магазинах покупатель может примерить вещь дома, и если она не подошла, обменять ее на аналогичную. Но обмен происходит за счет потребителя — он сам привозит вещь обратно в торговую точку, оплачивая проезд и иные издержки. В онлайн-магазине любой товар, за исключением лекарств, можно вернуть в течение семи дней. «Для соблюдения баланса интересов право отказаться от товара уравновешено отсутствием обязанности продавца брать на себя расходы по доставке», — отметил чиновник Роспотребнадзора.

«Что касается возврата, то он должен быть бесплатным, если товар оказался ненадлежащего качества. Чаще всего покупатели сталкиваются с тем, что товар не похож на размещенное в сети фото или пришел уже с признаками того, что он был в употреблении», — указал эксперт.

Пучковский пояснил, что Wildberries выступает в роли агрегатора, поэтому покупатель может взаимодействовать с продавцом напрямую, например, если не доверяет пункту выдачи или покупка оказалась дорогостоящей. Если клиент видит возможность дешевле и быстрее сделать возврат напрямую, то ему никто не в праве препятствовать.

Эксперт заключил, что решение маркетплейса о платном возврате затронет только тех, кто привык много заказывать и много возвращать, и распространится лишь на качественные товары, чтобы изменить модель поведения потребителей.

Ранее Wildberries ввела платный возврат товаров для определенной категории покупателей. Платить за возврат должны клиенты, чей процент выкупа меньше 20% или сумма выкупа меньше 10 000 рублей, следовало из объявлений, которые маркетплейс разместил в московских пунктах выдачи. Сумма удержания — 100 рублей за каждую единицу товара. До этого маркетплейс удерживал деньги с покупателей на доставку возвращенного товара в случае, если покупатель за ним не явился и товар был признан невостребованным, — по 50 рублей за товарную единицу и по 100 рублей, если речь шла об удаленных регионах и населенных пунктах

Автор: Анна
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