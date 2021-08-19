Роспотребнадзор не нашёл нарушений в новой платежной политике Wildberries

Российские маркетплейсы вправе указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами, считают в Роспотребнадзоре. Таким образом в ведомстве прокомментировали решение онлайн-ритейлера Wildberries снизить цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем (карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay) и ввод отдельной комиссии для покупателей в 2% при оплате через Visa и Mastercard.

Как пояснял ритейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Международные платежные системы Mastercard и Visa выразили обеспокоенность возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries.

«Агрегатор информации о товарах и услугах должен разместить достоверную информацию о цене товара, а если оказываются дополнительные услуги, то о стоимости дополнительных услуг. В случае если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в судебной практике также выработан подход, в соответствии с которым допускается установление в публичных договорах различных цен для потребителей разных категорий, определяемых исходя из объективных критериев. Кроме того, о неразумности дифференциации цен может свидетельствовать установление разных цен на товары в рамках одного товарного рынка при отсутствии значимых различий в затратах доминирующего хозяйствующего субъекта, необходимых для исполнения обязательств перед покупателями, и различий в условиях введения товара в оборот.

Роспотребнадзор рекомендует обращаться с жалобой к ним или в ФАС в случаях, если потребитель считает, что хозяйствующий субъект использовал свое доминирующее положение на рынке в противоправных целях.