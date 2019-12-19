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Роспотребнадзор оценил риск заражиния коронавирусом через посылки из Китая

Роспотребнадзор успокоил россиян, объяснив, что вероятность заражения смертельно опасным коронавирусом через посылки из Китая пока не подтверждена. Об этом сообщает издание ТАСС.

«Мы сегодня можем опираться только на те данные, которые есть по исследованиям наших коллег, о том, что он [вирус] не выдерживает температуру выше 40 градусов и не очень устойчив в окружающей среде. Но это требует дополнительного изучения. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок. Случаев инфицирования через предметы, которые переданы или посланы куда-то, в мире на сегодняшний день нет».

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве сообщили, что готовы рассмотреть обращения о помощи от Китая в случае необходимости.

«Мы готовы рассмотреть обращения наших китайских коллег. Хочу обратить внимание, что в самые первые дни развития ситуации нами через министерство иностранных дел, через посольство РФ в Китае было направлено обращение с предложением помощи Российской Федерации в части эпидемиологической безопасности», добавила Анна Попова.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

Автор: Анна
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