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Роспотребнадзор оштрафовал «Ашан» на 1,6 млн руб

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения технического регламента и несоответствия в декларировании реализуемой пищевой продукции в сети гипермаркетов «Ашан». Нарушения обнаружились в результате плановых проверок, проведенных в период май-июнь 2019 г. В связи с этим «Ашан» оштрафовали на сумму в 1,6 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства Роспотребнадзора по Москве.

В ходе проверки инстанцией было исследовано 30% реализуемой гипермаркетом продукции. У хлебобулочной и кулинарной продукции, у закусок и салатов обнаружены нарушения в изготовлении и несоответствия в декларировании товаров.

Всего Роспотребназдор вынес ритейлеру девять постановлений о нарушениях кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Сообщается также, что представители гипермаркета не согласились с вынесенным постановлением и обжаловали решение. Судебные разбирательства продолжались около года в трех судебных инстанциях. В результате Арбитражный суд Москвы признал все ранее принятые постановления законными и обоснованными.

Автор: Анна
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