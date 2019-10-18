Роспотребнадзор готовит законопроект о постепенном сокращении производства пластиковых пакетов. В будущем Роспотребнадзор планирует полностью запретить пластиковые пакеты. В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации данную идею поддержали, сообщают «Известия»

В ведомстве не уточнили, когда, согласно плану, пластиковые пакеты исчезнут из магазинов. Чиновники уже подготовили предложения о поправках в закон об отходах производства, в ближайшее время их направят на согласование в другие ведомства. Предложения поддержали в «Минприроды» — в ведомстве призвали полностью запретить пластик к 2024 г.

«В условиях рыночной экономики отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия. Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — приводит издание заявление пресс-службы Минприроды.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в свою очередь, призвали запретить оборот пластиковых пакетов после того, как будет принято решение об их замене. Ассоциация предложила в качестве альтернативы бумажные пакеты, изделия из биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.