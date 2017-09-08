Роспотребнадзор против интернет-торговли алкоголем

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что расширение спектра спиртного, разрешенного к продаже через интернет, сведет на нет все усилия и успехи по борьбе с алкоголизмом в России, об этом сообщают РИА Новости.

Такой стала реакция ведомства на ранее опубликованный Минфином проект регулирования алкогольной розницы в сети. В том случае, если этот документ найдёт поддержку, его введение в действие предполагалось бы с 1 января 2019 года, и продажа всех видов спиртного стала бы узаконенной и в виртуальном пространстве. При том, что Минпромторг согласовал проект, — Минздрав выступил против такой инициативы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах ВЭФ обозначила: «Мы категорически против и будем настаивать на том, что этого делать нельзя, учитывая, что регулирование в интернете пока недостаточно, контроля там тоже нет». При этом она исходила из того, что «те результаты, которых мы добились всеми ведомствами с 2012 года, могут быть полностью нивелированы этими решениями». А общая линия руководимого Поповой ведомства определяется подходом: «Нация должна быть трезвой и здоровой».

На сегодняшний день интернет-магазины могут предложить только вина географического наименования, пиво, пивные напитки, медовуху, сидр. При этом действует ряд ограничений, и первое из них — возрастное: несовершеннолетним продажа спиртного, даже малоградусного, — запрещена категорически. При сомнениях курьер магазина правомочен потребовать документы, чтобы удостовериться в возрасте покупателя. Второе ограничение связано с общими правилами, которыми устанавливаются хронологические рамки, вне которых продажа спиртного также находится под запретом.