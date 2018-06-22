Роспотребнадзор зафиксировал рост жалоб на интернет-магазины

Число жалоб на интернет-магазины выросло в 3,5 раз за последние 6 лет, следует из презентации начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова, представленной на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Согласно материалам, в 2012 году в Роспотребнадзор поступило 3,4 тыс. жалоб, в 2017 году — 11,6 тыс. жалоб.

Потребители в сфере интернет-торговли жалуются в 2,5 раза больше потребителей розничной торговли: в 2017 году в сфере розничной торговли количество жалоб составило 123 тыс., в сфере e-commerce — 11,6 тыс.

«Цифровая экономика, электронная коммерция... То обстоятельство, что это единственная сфера, где мы констатируем повышенный рост числа соответствующих обращений с точки зрения соотношения их динамики к общему росту потребительского рынка по отдельным сегментам, это говорит лишний раз о том, что здесь проблемы остаются. Все это происходит на фоне роста российского рынка интернет-торговли. Все понимают, что отсюда все риски будут пропорционально расти», — сказал Прусаков.

В качестве мер защиты потребителей используются блокировка онлайн-магазинов, повышение цифровой грамотности населения, проверка сертификата при пересечении границы, а также представительство продавца в стране проживания потребителя и межстрановое сотрудничество в расследовании нарушений прав потребителей, отмечается в презентации. Об этом сообщает Рамблер.