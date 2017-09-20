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Роспотребнадзор займётся контрольными закупками

Роспотребнадзору могут разрешить совершать контрольные закупки товаров и услуг у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующий проект закона внесен в Госдуму РФ российским правительством. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, предлагается внести в законодательство изменения, предусматривающие применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Проект закона направлен на защиту прав потребителей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Официальным представителем правительства при рассмотрении парламентом проекта закона назначена глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что подписал специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Он пояснил, что утвержденная стратегия должна задать ориентиры регулирования в соответствующей сфере.

Документом планируется обеспечить защиту потребителей в сфере электронной торговли на уровне, сравнимом c другими формам торговли. Также предполагается, что доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с их участием к 2030 году должна достигнуть 50%.

Автор: Анна
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