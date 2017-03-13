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Россия запустит национальную систему интернет-торговли на платформе Сбербанка

Министерство экономического развития России и Сбербанк приступят к созданию площадки для содействия интернет-торговле предприятий малого и среднего бизнеса «к маю—июню», заявил в интервью «Российской газете» замглавы Минэкономики Олег Фомичев. «Окончательно определимся, когда получим законченный проект Российского экспортного центра, а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте»,— уточнил чиновник.

«Думаю, мы вернемся к конструкции внутренней электронной торговли, ориентируясь на платформу Сбербанка. Там будет личный кабинет малого предпринимателя, где должна быть возможность разместить свои товары с описанием, сроками поставки, ценой и прочее. Платформа должна давать этому предпринимателю набор сервисов, которые позволяют после размещения информации о своем товаре поставлять ее как на внутренние рынки, так и за рубеж — автоматически размещать ее в электронных магазинах, решать проблемы с логистикой, страхованием и прочее», — сказал он.

По словам господина Фомичева, сейчас разрабатывается «личный кабинет экспортера с возможностью получения в электронном виде услуг таможни и размещения на внешних торговых площадках». Кроме того, готовится целый набор сервисов, а не «отдельная самостоятельная платформа», подчеркнул замминистра. Олег Фомичев пообещал, что Минэкономики «вернется к конструкции внутренней электронной торговли» в опоре на разработки Сбербанка. В частности, по его словам, будет создан «кабинет малого предпринимателя», который можно будет «состыковать» со другими сервисами Российского экспортного сервиса.

«Окончательно определимся, когда получим законченный проект РЭЦ (Российский экспортный центр), а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте», — добавил он.

О проекте «русской Alibaba», создание которой поручил Владимир Путин, журналистам стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что правительство занимается выбором российской компании-агрегатора, в задачи которой войдет продвижение отечественной продукции.

Ранее сообщалось, что Сбербанк выступил с инициативой построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры «национальную экосистему» по примеру крупнейших мировых компаний в сфере интернет-торговли. Примеры таких экосистем — американские Google, Amazon, Facebook, китайские Tencent и Alibaba. К 2025 году объем экономики такой экосистемы может составить 65 трлн руб., оценивали в банке.

Автор: Анна
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