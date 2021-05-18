Россияне готовятся к лету: аналитика сервисов экосистемы Сбера

Онлайн-сервисы СберМаркет и СБЕР ЕАПТЕКА проанализировали, как россияне покупали низкокалорийные продукты, спортивное питание и биодобавки в течение 2021 года, а врач-диетолог СберЗдоровья дал советы, как правильно питаться и принимать БАДы, чтобы похудение было не только эффективным, но и безопасным для здоровья.

В выборку попали популярные продукты, которые считаются диетическими: батончики без сахара, отруби, куриная грудка, гречка, обезжиренные кефир и творог. Кроме того, сервисы посчитали, что россияне добавляли в свой рацион: спортивное питание и БАДы для снижения веса.

По внутренним данным СберМаркета, продажи батончиков без сахара и отрубей выросли в 3 раза — это самый резкий рост продаж весной 2021 года в категории товаров для снижения веса.

Специализированное спортивное питание и добавки также пользуется спросом: например, L-Carnitine (популярный жиросжигатель) покупали чаще в 2 раза, спортивные энергетические напитки — в 2,5 раза, а чаи для похудения — чаще в 5 раз.

Из общепринятых продуктов, которые обычно едят на диетах, одним из лидеров по росту продаж стала гречка — ее покупают в 2 раза чаще, чем зимой. Также выросли продажи куриной грудки: за последний месяц по сравнению с зимними месяцами ее выбирали чаще в 1,5 раза. Продажи кисломолочных продуктов тоже повысились — обезжиренный творог клали в корзину чаще в 2 раза в апреле-марте, чем в феврале, кефир жирностью 0–1% покупали чаще в 1,8 раза весной, чем зимой.

В марте 2021 года выручка СБЕР ЕАПТЕКИ от продажи товаров для спортивного питания и коррекции веса выросла на 156% по сравнению с мартом 2020 года. Что касается данных за квартал, то продажи товаров для спортивного питания и коррекции веса выросли на 108% за первый квартал 2021 года по сравнению с первым кварталом 2020 года. Если говорить о сезонных изменениях, то в марте этого года выручка выросла на 26% относительно февраля 2021 года.

По росту продаж товары в категории «Избыточный вес» опережают общие продажи на 30%, причем самый высокий прирост — по сравнению с мартом прошлого года: на 70%.

Топ-3 самых продаваемых товаров (по количеству упаковок) для снижения веса с января по март 2021 года — капли «Пиколинат хрома», капсулы «Турбослим ночь» (усиленная формула) и капсулы «Солгар Пиколинат хрома». Также среди десяти самых продаваемых товаров — чаи для похудения, пилюли «Идеал» и таблетки «Липотропный фактор».

«Сезонный рост продаж товаров для коррекции веса мы отмечаем каждый год, однако этой весной он выше обычного. Причем в марте и апреле прошлого года продажи даже несколько снизились по сравнению с февралем. Эти тенденции, равно как и значительный рост продаж год к году, мы связываем с пандемией. Весной прошлого года многие сократили расходы, в том числе на БАДы, а отмена поездок к морю повлияла на желание „сбросить вес перед отпуском“. Сейчас, вместе с возвращением, пусть и неполным, к привычному образу жизни, возвращается и желание людей прийти в форму. Кроме того, играет роль переход на удаленную работу, который для многих означает снижение двигательной активности. Все это вместе способствует росту спроса на товары для коррекции веса. Также среди причин роста продаж нельзя не упомянуть и увеличение оборота компании, и новые правила, разрешающие доставку безрецептурных товаров для здоровья». Оксана Маурина, руководитель быстрой доставки СберМаркета: «Ежемесячно мы видим, как изменяется спрос на сезонные продукты. Например, в июне обычно лидирует черешня, в сентябре — арбузы, в Пост — растительные продукты и сухофрукты. В этом году мы впервые заметили, как выросли продажи привычных продуктов, которые помогают похудеть: гречка, куриное филе и обезжиренные кисломолочные продукты. Пик заказов пришелся на 15-30 марта, когда средняя температура за окном стала выше нуля и, наверное, многие поняли, что пора готовить тело к лету. Мы в СберМаркете готовы быстро доставить все нужное для диеты уже за 20 минут». Наталья Паршикова, директор по маркетингу компании СБЕР ЕАПТЕКА