Россияне изолировались с любимыми

E-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon проанализировала более 2,5 миллионов заказов в марте и выяснила, что уменьшение социальной активности россияне компенсируют укреплением взаимоотношений в парах.

На Ozon продажи товаров для взрослых в марте выросли на 300% год к году. Аналитики площадки отмечают, что традиционно по окончании гендерных праздников на рынке 18+ наблюдается падение продаж, а сейчас же спрос до сих пор держится на уровне 14 февраля и 8 марта - очевидно, это связано с трендом на сокращение посещения общественных мест и социальных активностей на фоне коронавируса и профилактики вирусных заболеваний.

Пик продаж пришелся на 14-17 марта - в первые дни после того, как ряд российских работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы - в эти дни продажи товаров для взрослых на 120% превысили стандартные для этого сезона показатели.

В первую очередь, россияне запаслись презервативами и лубрикантами - продажи выросли на 147% и 124% относительно прошлого года, причем в 40% заказов клиенты Ozon добавляют по 3-5 упаковки.

Продажи эротического белья и костюмов для игр за последнюю неделю выросли на 110% год к году, и если на День Святого Валентина чаще всего покупали красное кружевное белье, то сейчас - костюм медсестры, продажи которого выросли в 2,5 раза год к году. Продажи эротических игр выросли на 80% год к году, чаще всего покупают “Камасутру” в формате карт.

Продажи игрушек и интимных массажеров для взрослых с 14 марта выросли на Ozon в 1,5 раза, а чаще всего выбирают модели, внешне напоминающие гаджеты - с дистанционным управлением, ярких цветов.

Напомним, недавно Ozon сообщил, что на фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест и переносят покупки в онлайн - в типичном заказе Ozon стало почти в 2 раза больше товаров, чем годом ранее (7-8 против 3-5), при этом за последнюю неделю в 2 выросла популярность бесконтактной доставки до двери, а также доставка в постаматы - на нее приходится уже более 25% заказов.