Россияне купили экологичных товаров более чем на 50 млн рублей

Lamoda, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, подвела первые итоги продаж товаров из раздела Lamoda Planet, где собраны товары с заботой о планете. За 2 месяца с момента запуска раздела россияне потратили на экологичные, этичные и благотворительные товары более 50 млн рублей.

Раздел Lamoda Planet был запущен 27 ноября, в Черную пятницу 2020. В нем представлены около 3,5 тыс. товаров от 400 брендов. Товары разделены на шесть секций: «Recycle и инновации», «Экосостав», «С заботой о животных», «Vegan», «Сохраняя планету», «Хочу помочь». Также в Lamoda Planet можно найти товары, помогающие сделать свою жизнь более экологичной и сократить использование одноразовых вещей: термокружки, сумки-шоперы, многоразовые маски и ланчбоксы.

По итогам двух месяцев самыми популярными брендами с экологичными, этичными и благотворительными товарами оказались Mango, Tommy Jeans и Intimissimi. Самыми покупаемыми товарами стали юбка и платье от Mango, которые на 50% состоят из переработанного полиэстера, и платье от Vero Moda, в составе которого 95% — это лиоцелл, экологичная ткань на основе эвкалипта. При этом больше всего товаров в Lamoda Planet представили бренды NYX Professional Makeup, Mango и Pandora.

Россияне отдают предпочтение разным экологичным и этичным товарам в зависимости от их характеристик:

Платья возглавили продажи в секции «Recycle и инновации» с товарами, которые минимум на 50% состоят из вторичных, переработанных и инновационных экологичных материалов.

Самыми популярными товарами в категории «Экосостав» (где можно найти одежду из органических тканей и натуральную косметику с сертификатами ECOCERT, ICEA, BDIH, Natrue и др.) стали шампуни.

В секции «С заботой о животных» (товары, которые не тестируются на животных), пользователи отдавали предпочтение помадам.

Среди товаров категории «Vegan» самыми покупаемыми товарами по итогам двух месяцев стали гели для душа.

В секции «Сохраняя планету» (где представлены товары от ответственных брендов, которые внедрили принципы устойчивого развития на своем производстве) самыми востребованными товарами стали ювелирные украшения.

Помимо этого, россияне помогли благотворительным фондам заработать более 3,3 млн рублей, покупая товары на специальном маркетплейсе «Хочу помочь», который Lamoda запустила в июле 2020 года вместе с крупнейшими агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь». Сегодня 10 благотворительных фондов продают свой мерч на Lamoda. Самыми популярными оказались товары от Leikozu.net (Фонд борьбы с лейкемией), «Антон тут рядом» и «Такие дела».