Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне, в большинстве своем, согласны приобретать подделки оригинальных товаров, свидетельствует исследование юридической компании BrandMonitor, на которое ссылается РБК.

По данным опроса, около 86% россиян лояльны к покупкам контрафактных товаров, а 75% готовы приобретать их в подарок. Среди жителей страны более избирательны в выборе москвичи: 20% жителей столицы готовы приобретать только качественные оригинальные товары. Наибольшую готовность к покупке неоригинальных товаров выразили жители Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Максимальным спросом среди опрошенных пользуются неоригинальные одежда, обувь и аксессуары. Причем это не зависит от канала продаж: россияне готовы покупать их и онлайн, и в розничных магазинах.

В онлайн-опросе, подготовленном BrandMonitor, участвовали 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Контрафактом определяется новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.