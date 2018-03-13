+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне, в большинстве своем, согласны приобретать подделки оригинальных товаров, свидетельствует исследование юридической компании BrandMonitor, на которое ссылается РБК.

По данным опроса, около 86% россиян лояльны к покупкам контрафактных товаров, а 75% готовы приобретать их в подарок. Среди жителей страны более избирательны в выборе москвичи: 20% жителей столицы готовы приобретать только качественные оригинальные товары. Наибольшую готовность к покупке неоригинальных товаров выразили жители Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Максимальным спросом среди опрошенных пользуются неоригинальные одежда, обувь и аксессуары. Причем это не зависит от канала продаж: россияне готовы покупать их и онлайн, и в розничных магазинах.

В онлайн-опросе, подготовленном BrandMonitor, участвовали 10 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Контрафактом определяется новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

13 марта / Комментарии
«М.Видео» вошла в топ-10 лучших работодателей России

«М.Видео» вошла в топ-10 лучших работодателей России

Компания «М.Видео» вошла в первую десятку рейтинга портала HeadHunter «ТОП-100 лучших работодателей России - 2017». Ритейлер улучшил прошлогодний результат на 12 пунктов и стал единственной розничной сетью среди первых 40 компаний.

далее →

7 марта / Комментарии
ТОП-10 покупок россиян к 8 марта

ТОП-10 покупок россиян к 8 марта

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии Международного женского дня выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 праздничных покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами празднования 8 марта для всех россиян являются наборы конфет (6,9% от всех продаж), торты (2,6%) и цветы (2%).

далее →

7 марта / Комментарии
«ДИКСИ» начала принимать Alipay

«ДИКСИ» начала принимать Alipay

ГК «ДИКСИ»  первой из ТОП-5 российских розничных компаний начала принимать к оплате на кассах мобильное приложение Alipay. Запуск сервиса стал возможен благодаря партнерству «ДИКСИ» с группой компаний «МОБИ.Деньги», официальным партнером платежной системы Аlipay в России.

далее →

6 марта / Комментарии
Рынок умных часов в России вырос в 2,5 раза в 2017 году

Рынок умных часов в России вырос в 2,5 раза в 2017 году

«М.Видео» оценивает рынок носимых устройств – умных часов и браслетов – в 7,24 млрд рублей по итогам 2017 года. По сравнению с 2016 годом продажи умных носимых устройств вросли практически вдвое.

далее →

5 марта / Комментарии
Михаил Мишустин: после реформы выручка по каждой онлайн-кассе выросла в полтора раза

Михаил Мишустин: после реформы выручка по каждой онлайн-кассе выросла в полтора раза

Выручка по каждой кассе организаций и индивидуальных предпринимателей с момента ввода онлайн-касс выросла в полтора раза. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин на заседании расширенной коллегии ведомства.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!