Россияне любят «Дженгу»: как на Ozon покупают настольные игры

Ozon проанализировал продажи настольных игр с момента появления на площадке первой позиции в 2003 году. Оказалось, что самая популярная игра у россиян — «Дженга», в которой игрокам нужно поочередно вынимать детали из башни. За 17 лет она оторвалась по суммарным поштучным продажам от второго места — «Имаджинариума» — в три раза.

На третьем месте американская игра на словообразование «Скрэббл», известная у нас также как «Эрудит». Она была лидером с 2004 по 2012, пока не уступила стремительно набирающему популярность в 2013 году российскому «Имаджинариуму» (создан в 2011).

Топ настольных игр с 2003 по 2020 по продажам в штуках

«Дженга», на координацию «Имаджинариум», стратегия «Скрэббл», словесная «Кто я», словесная «Эволюция», стратегия «Монополия», стратегия «Мафия», ролевая «Уно», карточная «Экивоки», словесная

С годами росла популярность настольных карточных игр — с 2018 в топ самых продаваемых игр попали карточные «Уно» и «Взрывные котята». Последняя игра стала популярна за счёт «звёздных» создателей — дизайнера Xbox и художника MARVEL — и краудфандинговой модели создания.

В топе продаж нет игр со сложными правилами и длинными игровыми сессиями, таких, как Magic: The Gathering или Dungeons and Dragons — пользователи, как правило, предпочитают более простые игры.

Несмотря на разнообразие ассортимента и ценовых категорий игр, в среднем покупатели тратят на «настолки» около тысячи рублей — чек незначительно отличается между регионами и почти не изменяется год к году.

2020 год

В прошлом году штучные продажи игр выросли в 2,2 раза год к году. Чаще всего в течение года покупали «Дженгу» и «Кто я» — игру, где нужно наводящими вопросами угадать известную персону.

Самый большой спрос на категорию пришелся на месяцы самоизоляции. В апреле-мае штучные продажи игр в целом выросли втрое по сравнению с 2019 годом, а чаще всего, кроме Москвы и Петербурга, их заказывали в Екатеринбург и Краснодар.

Лидером по продажам во время самоизоляции стала «Мафия», хотя для полноценной игры в неё нужно не меньше семи человек. За апрель и май 2020 года её купили почти в 16 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самый большой заказ оформил покупатель из села Красная Пахра Московской области — он заказал 100 экземпляров «Монополии» на 120 тысяч рублей в конце 2020 года. Вероятнее всего, копии игры были куплены для перепродажи.