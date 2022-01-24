Россияне начали экономить на презервативах и товарах для взрослых

Аналитики CloudPayments проанализировали онлайн-продажи презервативов и товаров для взрослых в первой половине января 2022 года (1-15 января) по сравнению с соответствующим периодом января прошлого года и соответствующим предыдущим периодом декабря (1-15 декабря 2021 года), а также в 2021 году в целом по сравнению с 2020 годом, и выяснили как изменились предпочтения россиян в этой товарной категории.

В первой половине января 2022 года онлайн-продажи презервативов снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Оборот снизился на 17% преимущественно за счет снижения средней стоимости онлайн-покупки, она упала на 15% до 523 рублей. По сравнению с соответствующим предыдущим периодом декабря 2021 года январские онлайн-продажи 2022 года снизились еще сильнее: оборот упал на 45%. В целом, за 2021 год онлайн-продажи просели на 12% по сравнению с 2020 годом именно за счет снижения среднего чека. Он упал на 13%, тогда как количество онлайн-транзакций выросло на 1%. Такие данные показывают, что россияне стараются экономить на покупке барьерной контрацепции, выбирая наиболее бюджетные варианты.

В сегменте товаров для взрослых ситуация несколько иная. Первая половина января 2022 года показала рост по сравнению с соответствующим периодом января прошлого года. Онлайн-оборот вырос на 21%, при том, что средняя сумма покупки снизилась на 28% до 5 312 рублей. В целом, в 2021 году онлайн-продажи товаров для взрослых выросли на 17%. Рост онлайн-продаж товаров для взрослых связан с перемещением спроса из офлайна в онлайн, это общий тренд, который наблюдается во многих отраслях. При этом, снижение средней стоимости покупки говорит о желании людей экономить на подобных товарах.