Россияне назвали размер своих расходов на подарки близким и коллегам

В России в большинстве коллективах принято дарить новогодние подарки, но свыше половины россиян — преимущественно мужчины — не планируют поздравлять своих коллег, свидетельствуют данные опроса, проведенного крупнейшей платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru и мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК.

Из числа тех, кто планирует купить коллегам подарок, большинство рассчитывают уложиться не более чем в 2 тыс. руб., в то время как на подарки родным и близким они готовы потратить более крупные суммы. Почти половина собираются доставить подарки удаленно.

Дарить подарки на Новый год принято в коллективах 68% россиян. Как правило, это коллективы с преобладанием женщин (71% против 50%). Чаще всего дарить друг другу подарки принято среди работников сферы найма (81%), юристов (69%), административного персонала (68%), работников сельского хозяйства (66%) и банковских служащих (63%).

В коллективах 38% участников опроса подарки дарят друг другу по желанию. В коллективах 13% играют в «Тайного Санту» — обмен подарками, в рамках которого каждый участник анонимно дарит подарок коллеге, доставшемуся по жребию. В коллективах 7% руководство дарит подарки всему персоналу. На работе у 4% респондентов «все дарят подарки всем», а 3% опрошенных дарят подарки начальству.

В то же время 60% участников опроса указали, что сами они не будут дарить подарки коллегам. О наличии планов подарить коллегам подарок говорили преимущественно женщины (48% от числа опрошенных женщин), в то время как подавляющее большинство опрошенных мужчин (70%) не собираются этого делать.

Из числа респондентов, планирующих порадовать коллег новогодним подарком, треть (33%) рассчитывают уложиться в 1-2 тыс. руб. в расчете на одного человека. Почти столько же (31%) — в сумму до 1 тыс. руб. Каждый восьмой (12%) — в 2-4 тыс. руб., 4% — в 4-5 тыс. руб., а 6% — в сумму от 5 тыс. руб. Еще 12% пока не определились со стоимостью подарка.

Чаще других о намерении подарить коллегам дорогой подарок (от 4 тыс. руб.) говорили москвичи (14%, или каждый шестой), петербуржцы (11%) и жители Урала (8%). О намерении подарить подарок не дороже 1 тыс. руб. говорили как правило жители Приволжья (46%), Сибири (37%) и Урала (35%).

Для сравнения, на новогодний подарок для родных и близких относительное большинство респондентов (47%) планируют потратить свыше 5 тыс. руб. в расчете на одного человека. 18% планируют уложиться в 2-4 тыс. руб. Еще 16% — 4-5 тыс. руб., 14% — 1-2 тыс. руб., 4% рассчитывают купить подарок менее чем на 1 тыс. руб.

Подарить подарок родным и близким планируют 81% опрошенных. Правда, с идеей подарка определился лишь каждый второй из них. Порядка 12% не планируют поздравлять близких с новым годом, а 7% купят подарок лишь в случае, если им выплатят новогоднюю премию.

Свыше половины опрошенных (53%) купили или планируют купить новогодние подарки онлайн, почти треть (32%) отдали (или отдадут) предпочтение физическим магазинам, а оставшиеся 15% еще не знают, как и где они будут покупать подарки.

Для большинства респондентов (64%) в целом не важно, когда дарить подарок родным или коллегам — перед Новым годом или в любой другой день после него. Но для заметной доли — для каждого третьего (36%) — принципиально доставить подарок в определенный срок.

Свыше половины респондентов (51%) собираются доставить подарки лично, тогда как почти половина (46%) собираются воспользоваться удаленной доставкой. 3% пока не знают, как они будут доставлять подарки.

В Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярной остается доставка в пункты выдачи заказов и постаматы — более 62% всех посылок жители России получают там. На втором месте — курьерская доставка, ее используют в среднем 38% отправителей. Доставка в ПВЗ также дешевле, чем «до двери». В среднем на 32%, уточняет ПЭК.

Традиционно, в ноябре-декабре объем продаж интернет-магазинов и маркетплейсов растет в 3-5 раз. Компании готовятся к высокому сезону заранее, но из-за погодных условий или форс-мажоров могут быть задержки при получении отправления: от 1 до 3 дней в Центральном федеральном округе и до 7 дней в отдаленных регионах, например, Сибирском федеральном округе. Поэтому рекомендуем заказывать подарки за 10-11 дней до того, как необходимо получить, особенно из за рубежа, — поясняет директор ПЭК: EASYWAY Максим Губанов. Большинство курьерских служб в предновогоднее время отправляют и получают посылки 24/7.

В опросе приняли участие 1870 респондентов из всех федеральных округов. Из них 51% женщины и 49%