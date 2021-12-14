Россияне назвали размер своих трат на кофе

Свыше 40% россиян ежемесячно тратят более 1 тыс. руб. на покупку кофе, показал опрос, проведенный международным логистическим оператором СДЭК и онлайн-ритейлером Самокат среди 1227 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. Большинство россиян считают себя кофеманами, почти половина предпочитают кофе другим напиткам, а свыше четверти и вовсе пьют его чаще воды. О высоких тратах на кофе говорили преимущественно москвичи, петербуржцы, жители Новосибирской области, Челябинской области и Татарстана.

Подавляющее большинство респондентов (80%) пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки в день (31% от общего количества участников опроса). Каждый шестой (18%) выпивает в день одну чашку. Столько же три чашки. Каждый восьмой (13%)от четырех чашек.

Почти две трети россиян (64%) называют себя кофеманами. Женщины признавались в частом потреблении кофе чаще мужчин (71% против 50% соответственно).

Почти половина респондентов (46%) предпочитают кофе другим напиткам, при этом свыше четверти (27% от общего количества участников опроса) утверждают, что потребляют кофе чаще воды.

Большая часть опрошенных (60%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый (22,5%) — 1-2 тыс. руб. в месяц. Каждый девятый (11%) 2-3 тыс. руб. в месяц. 6% от 3 тыс. руб. в месяц.

Среди респондентов, которые указывали, что тратят на кофе свыше 3 тыс. руб. в месяц, преимущественно петербуржцы (10%), москвичи (8%), жители Новосибирской области (7%), Челябинской области (5%) и Татарстана (4%).

Среди москвичей, в частности, до 1 тыс. руб. в месяц на кофе тратят 49% опрошенных, до 1-2 тыс. руб. в месяц — свыше четверти (29%). Каждый седьмой (14,5%) тратит 2-3 тыс. руб. 8% — от 3 тыс. руб. в месяц. Кофеманами называют себя 64,5% жителей столицы.

Среди петербуржцев кофеманов 70%. Большинство жителей Санкт-Петербурга (60%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц. Каждый седьмой (15%)1-2 тыс. в месяц, столько же (15%) 2-3 тыс. в месяц. Каждый десятый (10%) тратит свыше 3 тыс. в месяц.

Среди жителей Новосибирска кофеманов 72%. Относительное большинство жителей Новосибирска (43%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц. 30% 1-2 тыс. руб. в месяц. Каждый шестой (18%) 2-3 тыс. руб. в месяц и 7% от 3 тыс. руб. в месяц.

В Татарстане кофеманов 69%. Большинство (67%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц, 19% 1-2 тыс. руб. в месяц, 10% 2-3 тыс. руб., 4% от 3 тыс. руб.

В Челябинской области кофеманов 65%. Большинство (64%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц, 28% 1-2 тыс. руб., 3% 2-3 тыс. руб. и 5% от 3 тыс. руб.

Существенные расходы россиян на кофе отчасти можно объяснить высоким спросом на недорогой кофе с собой. Это кофе в кофе-точках, стоимость которого в Москве, в частности, начинается в среднем от 50 руб. за стаканчик 0,2л, и из автоматизированных кофейных автоматов с платежным устройством, установленных в продуктовых магазинах, на автозаправочных станциях, в бизнес-центрах, коворкингах и в прочих общественных пространствах. Спрос на последние в этом году растет стремительными темпами.

Растет спрос и на кофе для самостоятельного приготовления. По данным «Самоката», в Москве продажи кофе в январе-ноябре выросли в 4,2 раза год к году. В Санкт-Петербурге — в 2,4 раза. В доставке наибольшим спросом пользуются дрип-кофе (25% от всех продаж кофе), кофе в зернах (21%) и капсульный кофе (14%).

Большинство респондентов (72%) предпочитают кофе с молоком: в частности, 41% капучино, а 31% латте. На третьем месте оказался американо: ему отдают предпочтение 9% опрошенных. 6% указали в качестве любимого вида кофе эспрессо. 4% кофе с альтернативным молоком (соевое, овсяное и т.д.), 2% кофе глясе и 7% выбрали вариант «другое».

Примечательно, что отказаться от кофе по рекомендации врача без раздумий готовы меньше половины россиян (44%). 45% опрошенных уточнили, что готовы отказаться от кофе по рекомендации врача, но лишь в том случае, если речь будет идти о серьезных рисках для здоровья и жизни и если потребление кофе будет чревато усугублением этих рисков. 4% указали, что не откажутся от кофе ни при каких обстоятельствах, а 6% затруднились ответить на вопрос о том, смогли бы ли они отказаться от кофе по рекомендации врача.