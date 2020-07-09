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Россияне назвали самых стильных офисных сотрудников

Онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda провела опрос среди 1348 респондентов и изучила предпочтения россиян в выборе одежды для офиса после окончания самоизоляции.

Согласно результатам опроса, более половины опрошенных (55%) уже приступили к работе из офиса, 7% вернутся в ближайшее время. Большинство респондентов имеют ограничения в выборе одежды в офис: треть сотрудников не могут надевать на работу спортивную одежду; строгий деловой стиль вынуждены соблюдать 27% опрошенных.

Самым популярным летним образом в офис оказался «smart casual». Так, 41% респондентов предпочитает сочетать деловую одежду с повседневной. Самыми стильными сотрудниками в офисе россияне считают секретарей и администраторов (20%). На втором месте — генеральные директора (19%), за ними — специалисты по рекламе и маркетингу (13%). Реже всего респонденты отмечали внешний вид IT-специалистов (2%).

Отношение к корпоративному дресс-коду среди офисных сотрудников оказалось довольно нейтральным. Большинство опрошенных уверены, что дресс-код дисциплинирует. В то же время те, чья работа подразумевает ношение форменной одежды, хотят, чтобы форма была пошита по индивидуальным меркам (41%) и предоставлена за счет компании (33%). Не готовы носить форму ни при каких обстоятельствах 13% респондентов.

Большинство офисных сотрудников следят за тем, что носят коллеги или подчиненные на работу (81%). Каждый седьмой респондент признался, что получал от начальства замечания, касающиеся одежды. А 8% — регулярные нарушители офисного дресс-кода. Самым раздражающим во внешнем виде коллег россияне считают неопрятный внешний вид (80%), слишком вызывающий стиль в одежде (63%), яркие волосы (34%) и татуировки и пирсинг (33%).

«Карантин позади, вопрос „что носить в офис летом?“ снова становится для многих актуальным, при этом хочется успеть попробовать все летние тренды. Хит этого лета и выгодная инвестиция — костюм с шортами. Он отлично подходит для делового дресс-кода, а еще с ним можно создать много разнообразных комбинаций. Ведь практичность и база — наше все! Легкие платья-рубашки — тоже отличная идея для офиса, а вот кружево, шелк и оборки лучше оставить для прогулок с друзьями. Также советую обратить внимание на брючные костюмы в светлых оттенках: кремовый, персиковый, песочный. Иногда брюки от костюма можно заменить на белые джинсы, которые разбавят образ, сделают его свежим и опрятным. Их можно надеть со светлым жакетом от костюма, футболкой, а также с туфлями и любимыми кедами».

Денис Петюк, ведущий стилист Lamoda

Автор: Анна
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