Россияне назвали самых стильных офисных сотрудников

Онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, Lamoda провела опрос среди 1348 респондентов и изучила предпочтения россиян в выборе одежды для офиса после окончания самоизоляции.

Согласно результатам опроса, более половины опрошенных (55%) уже приступили к работе из офиса, 7% вернутся в ближайшее время. Большинство респондентов имеют ограничения в выборе одежды в офис: треть сотрудников не могут надевать на работу спортивную одежду; строгий деловой стиль вынуждены соблюдать 27% опрошенных.

Самым популярным летним образом в офис оказался «smart casual». Так, 41% респондентов предпочитает сочетать деловую одежду с повседневной. Самыми стильными сотрудниками в офисе россияне считают секретарей и администраторов (20%). На втором месте — генеральные директора (19%), за ними — специалисты по рекламе и маркетингу (13%). Реже всего респонденты отмечали внешний вид IT-специалистов (2%).

Отношение к корпоративному дресс-коду среди офисных сотрудников оказалось довольно нейтральным. Большинство опрошенных уверены, что дресс-код дисциплинирует. В то же время те, чья работа подразумевает ношение форменной одежды, хотят, чтобы форма была пошита по индивидуальным меркам (41%) и предоставлена за счет компании (33%). Не готовы носить форму ни при каких обстоятельствах 13% респондентов.

Большинство офисных сотрудников следят за тем, что носят коллеги или подчиненные на работу (81%). Каждый седьмой респондент признался, что получал от начальства замечания, касающиеся одежды. А 8% — регулярные нарушители офисного дресс-кода. Самым раздражающим во внешнем виде коллег россияне считают неопрятный внешний вид (80%), слишком вызывающий стиль в одежде (63%), яркие волосы (34%) и татуировки и пирсинг (33%).