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Право и налоги RSS

Россияне не готовы платить пошлину на покупки в зарубежных интернет-магазинах

Россияне не готовы платить пошлину на покупки в зарубежных онлайн-магазинах в случае снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро.

35% россиян, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро. Покупки в этом случае станут невыгодными, отметили участники опроса исследовательского холдинга Ромир, посвящённого увеличению пошлин на заказы на зарубежных онлайн-площадках.

22% участников опроса заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину в случае, если она будет введена. 27% сообщили, что итак следят за этим.

Только 9% респондентов готовы заказывать товары, несмотря на то, что им придёться платить новый сбор.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тыс. евро в месяц и общим весом до 31 кг. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить пошлину в 30%. Постепенно порог беспошлинного ввоза будет снижен до 200 евро (к 2020 году).

Предыдущее исследование «Ромир» показывало, что россияне чаще всего заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 10 до 50 евро, а покупки от 200 до 500 евро совершают только 5% жителей страны. Заказ свыше 1 тыс. евро совершал только 1% опрошенных.

Автор: Анна
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