Россияне не разлюбили походы по магазинам: совершение покупок снова становится способом развлечься

Несмотря на рост доступности покупок в онлайн-магазинах и сохраняющиеся опасения по поводу Covid-19, 4 из 5 российских потребителей (80%) признались, что пандемия существенным образом не изменила их привычек в совершении покупок, показало совместное исследование Ромир и Fix Price. 49% россиян сообщили, что ходят по магазинам так же, как и до пандемии, еще 31% — что изменили свой способ совершения покупок лишь отчасти. Интересно, что относительно больше потребителей, которые ходят в магазины как и раньше, относятся к самым молодым и возрастным группам: 18-24, 55-64 и 65+, а вот потребители в возрасте 25-34 лет оказались в числе тех, кто в большей степени переключились на новые каналы.

«Подавляющее большинство россиян продолжают покупать товары повседневного спроса в офлайн-магазинах, включая больше половины потребителей, которые совмещают поход по магазинам с совершением заказов онлайн. Мы видим, что полностью на покупки онлайн перешло лишь небольшое число россиян, хотя их доля, конечно, гораздо заметней, чем была до пандемии. Наряду с усилением проникновения онлайн-торговли, офлайн-форматы также демонстрируют развитие: активно улучшается покупательский опыт в магазинах у дома, развивается канал жестких дискаунтеров», — говорит Инна Караева, исполнительный директор Ромир и MILE Group.

67% россиян сообщили, что ходят в магазины с той же частотой, что и до пандемии, 63% сказали, что делают это, как и раньше — по пути с работы или в выходные. При этом 21% признаются, что «любят» ходить в магазины и описывают свои эмоции от посещения магазинов как «радость», «веселье», «удовольствие» и даже «отдых» и «расслабление». Наиболее часто любят ходить по магазинам потребители 25-34 лет, а также семьи с детьми — в основном за товарами не первой необходимости, такими как домашний декор или игрушки. А вот не любят посещать в магазины в основном мужчины и молодые потребители в возрасте 18-24 лет.

«Шопинг для российских потребителей — это во многом эмоциональный процесс, и на фоне стагнации реальных доходов поход в магазин остается доступным способом провести досуг и развлечься. Мы в Fix Price называем такой опыт „поиском сокровищ“: потребители возвращаются в магазины в том числе за новинками, которые могут найти по привлекательной цене. Желание порадовать себя небольшими интересными покупками мы видим на примере категорий не первой необходимости: спрос на товары для домашнего уюта и декора, аксессуары и товары для хобби в магазинах нашей сети продолжает расти», — говорит Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price.

63% потребителей нравится ходить в магазины, чтобы найти что-то необычное и интересное, для 65% возможность купить что-то приятное по низкой цене — это хороший опыт сам по себе, 59% любят зайти в магазин, чтобы купить что-то небольшое, чтобы порадовать себя, а 42% при походе в магазин захватывают то, что не планировали покупать. Впрочем, 60% приводят и рациональные доводы: они любят ходить в офлайн-магазины, потому что это просто и быстро и не нужно тратиться на услуги доставки.