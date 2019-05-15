Россияне пересаживаются на доступный электротранспорт

Группа «М.Видео—Эльдорадо» зафиксировала рекордный рост продаж электросамокатов. В апреле спрос на них в магазинах ритейлера вырос в 8 раз в деньгах и 15 раз в штуках. Эксперты связывают резко возросший интерес россиян к электротранспорту с расширением доступного по цене ассортимента, рассчитанного на взрослых, которые используют самокаты на электроприводе в качестве экологичного городского транспорта.

Электросамокаты являются самым динамично растущим сегментом категории электротранспорта. Продажи электросамокатов в деньгах уже превышают оборот гироскутеров, а к концу года их доля в штуках может увеличиться с 35% до 45%. Гироскутеры все ещё занимают лидирующие позиции в штуках, около 60%, но они уже насытили рынок и перестают расти. На электровелосипеды приходится около 5% продаж.

«В этом году мы чётко видим тенденцию роста спроса на электротранспорт среди взрослых клиентов. В предыдущие два-три года гироскутеры были на гребне популярности и в качестве отличного подарка ребёнку стали „новыми“ роликами. С электросамокатами ситуация другая — все чаще их выбирают взрослые люди, которым комфортно перемещаться на них по городу. Они не хотят переплачивать за общественный и личный транспорт и при этом быть мобильными. Электросамокаты позволяют с комфортом передвигаться по городу без тяжёлой физической нагрузки и вреда окружающей среде», — отмечает руководитель департамента «развлечения и фото/видео техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

В апреле 2019 года продажи электросамокатов в магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли в 8 раз в деньгах и 15 раз в штуках. При этом, средняя цена год к году снизилась на 35% до 15 000 рублей. Также расширился ассортимент самих устройств и производителей, работающих в среднем и премиальном сегментах от 15 — 20 тысяч рублей.

Российский потребитель предпочитает модели в ценовом диапазоне 15-20 тысяч рублей. Эти модели представляют сегмент «цена-качество», имеют несколько скоростных режимов, разгоняются до 25 км/ч и рассчитаны на вес до 100 кг. Они компактные и лёгкие, а ёмкость аккумулятора позволяет комфортно проезжать расстояние до 25 км. Более дорогие устройства от 20 до 35 тысяч рублей могут иметь в комплекте дополнительную батарею, что вдвое увеличивает время езды, большие колеса и систему амортизации для комфортной езды по плитке или брусчатке.