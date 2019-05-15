+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Россияне пересаживаются на доступный электротранспорт

Смотрите в каталоге
Эльдорадо
Эльдорадо
Бытовая техника

Группа «М.Видео—Эльдорадо» зафиксировала рекордный рост продаж электросамокатов. В апреле спрос на них в магазинах ритейлера вырос в 8 раз в деньгах и 15 раз в штуках. Эксперты связывают резко возросший интерес россиян к электротранспорту с расширением доступного по цене ассортимента, рассчитанного на взрослых, которые используют самокаты на электроприводе в качестве экологичного городского транспорта.

Электросамокаты являются самым динамично растущим сегментом категории электротранспорта. Продажи электросамокатов в деньгах уже превышают оборот гироскутеров, а к концу года их доля в штуках может увеличиться с 35% до 45%. Гироскутеры все ещё занимают лидирующие позиции в штуках, около 60%, но они уже насытили рынок и перестают расти. На электровелосипеды приходится около 5% продаж.

«В этом году мы чётко видим тенденцию роста спроса на электротранспорт среди взрослых клиентов. В предыдущие два-три года гироскутеры были на гребне популярности и в качестве отличного подарка ребёнку стали „новыми“ роликами. С электросамокатами ситуация другая — все чаще их выбирают взрослые люди, которым комфортно перемещаться на них по городу. Они не хотят переплачивать за общественный и личный транспорт и при этом быть мобильными. Электросамокаты позволяют с комфортом передвигаться по городу без тяжёлой физической нагрузки и вреда окружающей среде», — отмечает руководитель департамента «развлечения и фото/видео техника» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Резников.

В апреле 2019 года продажи электросамокатов в магазинах сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли в 8 раз в деньгах и 15 раз в штуках. При этом, средняя цена год к году снизилась на 35% до 15 000 рублей. Также расширился ассортимент самих устройств и производителей, работающих в среднем и премиальном сегментах от 15 — 20 тысяч рублей.

Российский потребитель предпочитает модели в ценовом диапазоне 15-20 тысяч рублей. Эти модели представляют сегмент «цена-качество», имеют несколько скоростных режимов, разгоняются до 25 км/ч и рассчитаны на вес до 100 кг. Они компактные и лёгкие, а ёмкость аккумулятора позволяет комфортно проезжать расстояние до 25 км. Более дорогие устройства от 20 до 35 тысяч рублей могут иметь в комплекте дополнительную батарею, что вдвое увеличивает время езды, большие колеса и систему амортизации для комфортной езды по плитке или брусчатке.

Компании и сервисы: Эльдорадо, М.видео
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 мая / Комментарии
IKEA представила отчет по экологии и социальной ответственности

IKEA представила отчет по экологии и социальной ответственности

Группа компаний Ingka и Группа компаний Inter IKEA в России представили отчет по экологии и социальной ответственности за 2018 финансовый год, который охватывает период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

далее →

16 мая / Комментарии
Сегмент fashion уступил первенство бытовой технике

Сегмент fashion уступил первенство бытовой технике

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Colliers International, по итогам первого квартала 2019 г. лидерство в структуре открытий впервые с начала 2018 г. перешло от операторов fashion-сегмента к ритейлерам бытовой техники – на их долю в новых магазинах пришлось 48% площадей.

далее →

15 мая / Комментарии
IKEA превратила платформу станции метро в шоурум

IKEA превратила платформу станции метро в шоурум

Французский офис IKEA запустил необычную рекламную кампанию на стенах станции метро. Акцию посвятили открытию концептуального магазина в богатом районе Парижа.

далее →

14 мая / Комментарии
«Перекрёсток» открыл свою первую smart kitchen

«Перекрёсток» открыл свою первую smart kitchen

X5 Retail Group объявляет об открытии торговой сетью «Перекрёсток» первой собственной smart kitchen. Самое крупное и современное в России производство кулинарии для магазинов позволит в 2,5 раза увеличить ассортимент продукции ready-to-eat и ready-to-cook в супермаркетах компании и повысить её качество.

далее →

14 мая / Комментарии
GfK определил лучшие торговые марки 2019 года

GfK определил лучшие торговые марки 2019 года

9 апреля 2019 на главной премьерной площадке страны — в киноцентре Октябрь — состоялась торжественная церемония международной премии Best Brands — награждение компаний, чьи бренды завоевали российский и мировой рынки.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!