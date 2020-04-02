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Россияне перешли на домашнюю йогу и фитнес

Аналитики маркетплейса Беру изучили, как в последнее время менялся спрос на товары для занятий спортом, и узнали, какими видами спорта сейчас интересуются россияне.

В целом спрос на спортивные товары за последние 2 недели вырос более чем на 60%. Пик спроса на категорию пришёлся на прошедшую субботу. По мнению экспертов маркетплейса, это может быть связано с переходом многих россиян на удалённую работу и нерабочей неделей 30 марта — 3 апреля. Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3000 рублей.

Больше всего россияне интересовались тренажёрами и товарами для фитнеса. Чаще всего они заказывали на Беру свободные веса: гантели, диски и грифы — интерес к этой категории с 14 по 28 марта подскочил почти в 6 раз. Потратить на свободные веса россияне готовы в среднем не более 2300 рублей. На втором месте оказались фитнес-резинки и специальные кистевые тренажёры — число заказов за последние две недели выросло почти в 5 раз.

Аномальный скачок спроса эксперты зафиксировали и на ролики для пресса — интерес к ним за 2 недели вырос в 8 раз. Более чем в 7 раз выросло количество заказов с товарами для занятия йогой (специальные блоки, ремни и кольца для пилатеса), а более чем в 6 раз вырос интерес к коврикам для занятия фитнесом. Скакалки и степ-платформы стали заказывать примерно в 4 раза чаще. Из тренажёров самыми популярными стали кардиотренажёры, например, механическая беговая дорожка и портативный велотренажёр, — спрос на них вырос в 3 раза. В среднем на кардиотренажёры пользователи тратили 9500 рублей.

Помимо спортивного оборудования, много заказов пришлось на категорию спортивного питания. Однако аналитики Беру зафиксировали снижение спроса на предтренировочные комплексы, креатин, аминокислоты и другое питание, которое обычно используется спортсменами, занимающимися в фитнес-клубах.

Аналитики Беру также заметили рост спроса на товары для уличного спорта. Так, количество заказов баскетбольных мячей увеличилось на 78%, а футбольных — на 91%. Ракетки для бадминтона и настольного тенниса за последние 2 недели стали зазывать в 3,5 раза чаще. Эксперты Беру связывают это с ранним дачным сезоном и, соответственно, с ростом спроса на товары для загородных домов. Также за последние 2 недели пришлось много заказов на товары для туризма и отдыха на природе. Однако аналитики Беру зафиксировали интерес именно к сопутствующим товарам — фонарям, рюкзакам и туристическим горелкам.

Автор: Анна
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