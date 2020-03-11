Россияне почти в два раза чаще стали пользоваться доставкой во время праздников

Аналитики сервиса доставки еды Delivery Club исследовали активность пользователей в День всех влюбленных, День защитника отечества и Международный женский день в 2019 и 2020 годах. Статистика показала, что жители России стали чаще пользоваться доставкой еды, чтобы отметить праздники: за год количество заказов в праздничные дни и выходные после них увеличилось в 1,8 раза.

Больше всего заказов в 2020 году россияне сделали 8 марта — почти 200 тысяч. Этот результат стал новым операционным рекордом Delivery Club.

«Доставка еды стала для потребителей альтернативой не только походу в ресторан, но и приготовлению на собственной кухне. У этой трансформации есть несколько основных причин: экономия времени, экономия денег, желание провести выходные в спокойной обстановке, а не в переполненном ресторане, большой выбор ресторанов в доставке. Интересно, что количество заказов 23 февраля выросло сильнее, чем 8 марта, в сравнении с праздничными днями прошлого года. Все больше семей решили отказаться от приготовления праздничного ужина даже в „мужской“ день и воспользоваться доставкой», — комментирует пресс-служба сервиса Delivery Club.

По сравнению с праздничными дням 2019 года в 2020-м выросло количество заказываемых завтраков, а также незначительно снизилась доля традиционных для доставки блюд — роллов, пиццы и бургеров. Отмечать праздники многие пользователи предпочли под блюда итальянской, грузинской и азиатской кухонь.