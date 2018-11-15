Россияне покупают пластиковые пакеты чаще, чем алкоголь и сигареты

Специалисты сервиса Rate&Goods проанализировали статистику покупок за период с июня по август 2018 года и сформулировали ряд любопытных наблюдений о поведении российских потребителей.

Товары

Почти все пункты этого списка — продукты питания и напитки, однако есть в нём и одно важное исключение: пластиковые пакеты (6 место). Это говорит о том, что хотя почти четверть россиян стремятся к большей экологичности и складывают покупки в свою тару, привычка к пакетам ещё сильна.

Другому вредному (правда, не для экологии, для собственного здоровья) товару — сигаретам — немного не хватило до попадания в топ-10 (12 место).

Самые популярные товары

Наименование Процент от общего количества чеков Молочная продукция 11 % Сладости 9,5 % Хлебобулочные изделия 6,8 % Овощи 6,7 % Квас, соки, газированные напитки 5,2 % Пластиковые пакеты 4,5 % Мясо 4 % Фрукты 3,8 % Алкоголь 2,6 % Вода 2 %

Магазины

Чаще всего пользователи Rate&Goods, сканирующие чеки, совершали покупки в сетевых продовольственных магазинах «у дома» или в крупных гипермаркетах.

Самые популярные магазины

Название Процент от общего количества чеков «Магнит» 23 % «Пятёрочка» 19 % «Перекрёсток» 6,5 % «Лента» 6 % «Ашан» 3,8 % «Дикси» 3,5 % «Fix Price» 2,5 % «Монетка» 1,9 % «Окей» 1,8 % «7я» 1,7 %

Другие магазины этих категорий («Spar», «Вкусвилл», «Карусель», «Глобус») располагаются за пределами верхней десятки.

Время

Чаще всего покупки совершались:

В супермаркетах и магазинах одежды — с 17:00 до 19:00.

На АЗС — с 07:30 до 10:30 и с 15:30 до 18:30.

В магазинах «у дома» — равномерно в течение дня, в течение всей недели.

В крупных гипермаркетах — после 19:00 в пятницу и в выходные.

Приложение Rate&Goods сканирует штрихкод на упаковке товара и показывает пользователю информацию, помогающую сделать оптимальный выбор. Кроме того, Rate&Goods помогает контролировать расходы: приложение сканирует QR-код на кассовом чеке, сохраняет полученные данные в профиле пользователя и ведёт статистику покупок. Сервис насчитывает 2, 360, 000 пользователей.