Россияне покупают пластиковые пакеты чаще, чем алкоголь и сигареты
Специалисты сервиса Rate&Goods проанализировали статистику покупок за период с июня по август 2018 года и сформулировали ряд любопытных наблюдений о поведении российских потребителей.
Товары
Почти все пункты этого списка — продукты питания и напитки, однако есть в нём и одно важное исключение: пластиковые пакеты (6 место). Это говорит о том, что хотя почти четверть россиян стремятся к большей экологичности и складывают покупки в свою тару, привычка к пакетам ещё сильна.
Другому вредному (правда, не для экологии, для собственного здоровья) товару — сигаретам — немного не хватило до попадания в топ-10 (12 место).
Самые популярные товары
|
Наименование
|
Процент от общего количества чеков
|
Молочная продукция
|
11 %
|
Сладости
|
9,5 %
|
Хлебобулочные изделия
|
6,8 %
|
Овощи
|
6,7 %
|
Квас, соки, газированные напитки
|
5,2 %
|
Пластиковые пакеты
|
4,5 %
|
Мясо
|
4 %
|
Фрукты
|
3,8 %
|
Алкоголь
|
2,6 %
|
Вода
|
2 %
Магазины
Чаще всего пользователи Rate&Goods, сканирующие чеки, совершали покупки в сетевых продовольственных магазинах «у дома» или в крупных гипермаркетах.
Самые популярные магазины
|
Название
|
Процент от общего количества чеков
|
«Магнит»
|
23 %
|
«Пятёрочка»
|
19 %
|
«Перекрёсток»
|
6,5 %
|
«Лента»
|
6 %
|
«Ашан»
|
3,8 %
|
«Дикси»
|
3,5 %
|
«Fix Price»
|
2,5 %
|
«Монетка»
|
1,9 %
|
«Окей»
|
1,8 %
|
«7я»
|
1,7 %
Другие магазины этих категорий («Spar», «Вкусвилл», «Карусель», «Глобус») располагаются за пределами верхней десятки.
Время
Чаще всего покупки совершались:
- В супермаркетах и магазинах одежды — с 17:00 до 19:00.
- На АЗС — с 07:30 до 10:30 и с 15:30 до 18:30.
- В магазинах «у дома» — равномерно в течение дня, в течение всей недели.
- В крупных гипермаркетах — после 19:00 в пятницу и в выходные.
Приложение Rate&Goods сканирует штрихкод на упаковке товара и показывает пользователю информацию, помогающую сделать оптимальный выбор. Кроме того, Rate&Goods помогает контролировать расходы: приложение сканирует QR-код на кассовом чеке, сохраняет полученные данные в профиле пользователя и ведёт статистику покупок. Сервис насчитывает 2, 360, 000 пользователей.