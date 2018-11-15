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Россияне покупают пластиковые пакеты чаще, чем алкоголь и сигареты

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Гипер Универсам

Специалисты сервиса Rate&Goods проанализировали статистику покупок за период с июня по август 2018 года и сформулировали ряд любопытных наблюдений о поведении российских потребителей.

Товары

Почти все пункты этого списка — продукты питания и напитки, однако есть в нём и одно важное исключение: пластиковые пакеты (6 место). Это говорит о том, что хотя почти четверть россиян стремятся к большей экологичности и складывают покупки в свою тару, привычка к пакетам ещё сильна.

Другому вредному (правда, не для экологии, для собственного здоровья) товару — сигаретам — немного не хватило до попадания в топ-10 (12 место).

Самые популярные товары

Наименование

Процент от общего количества чеков

Молочная продукция

11 %

Сладости

9,5 %

Хлебобулочные изделия

6,8 %

Овощи

6,7 %

Квас, соки, газированные напитки

5,2 %

Пластиковые пакеты

4,5 %

Мясо

4 %

Фрукты

3,8 %

Алкоголь

2,6 %

Вода

2 %

Магазины

Чаще всего пользователи Rate&Goods, сканирующие чеки, совершали покупки в сетевых продовольственных магазинах «у дома» или в крупных гипермаркетах.

Самые популярные магазины

Название

Процент от общего количества чеков

«Магнит»

23 %

«Пятёрочка»

19 %

«Перекрёсток»

6,5 %

«Лента»

6 %

«Ашан»

3,8 %

«Дикси»

3,5 %

«Fix Price»

2,5 %

«Монетка»

1,9 %

«Окей»

1,8 %

«7я»

1,7 %

Другие магазины этих категорий («Spar», «Вкусвилл», «Карусель», «Глобус») располагаются за пределами верхней десятки.

Время

Чаще всего покупки совершались:

  • В супермаркетах и магазинах одежды — с 17:00 до 19:00.
  • На АЗС — с 07:30 до 10:30 и с 15:30 до 18:30.
  • В магазинах «у дома» — равномерно в течение дня, в течение всей недели.
  • В крупных гипермаркетах — после 19:00 в пятницу и в выходные.

Приложение Rate&Goods сканирует штрихкод на упаковке товара и показывает пользователю информацию, помогающую сделать оптимальный выбор. Кроме того, Rate&Goods помогает контролировать расходы: приложение сканирует QR-код на кассовом чеке, сохраняет полученные данные в профиле пользователя и ведёт статистику покупок. Сервис насчитывает 2, 360, 000 пользователей.

Компании и сервисы: Лента, 7Я семьЯ, Fix Price, ОКЕЙ, Перекресток, Globus, Карусель, Магнит, Пятерочка, Дикси, ВкусВилл, Монетка, Ашан, SPAR
Автор: Анна
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