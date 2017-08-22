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Россияне потеряли интерес к «спиннерам» и видеокартам

В августе количество запросов на AliExpress по слову «спиннер» снизилось на 70 % по сравнению с июлем. Об этом сообщает агентство «РБК».

Также россияне стали терять интерес устройствам для майнинга («добычи» криптовалюты) — видеокартам. «Если в середине лета рост спроса на них измерялся трехзначными цифрами, то сейчас это направление показывает среднее падение в районе 50 % по сравнению с предыдущим месяцем», — сказано в сообщении компании.

Падение спроса на спиннеры и видеокарты подтверждают и в «Яндекс.Маркете». По данным сервиса, пик интереса к видеокартам пришелся на июнь, а уже в июле спрос снизился сразу на 24 %. Та же тенденция наблюдается и по спиннерам. Наибольшей популярностью на «Яндекс.Маркете» эти игрушки пользовались в июне, а в июле спрос на них упал в два раза.

Аналитики отмечают, что в августе интерес россиян к видеокартам продолжает падать. Например, средний чек по данному товару снизился до 25 тысяч рублей по сравнению с серединой июня. Тогда видеокарты покупали за 29 тысяч рублей.

Автор: Анна
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