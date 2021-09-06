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Россияне потратили $34 млн в социальных сетях

Россияне за первую половину 2021 г. потратили в социальных сетях $34 млн, говорится в исследовании платформы App Annie. Всего в мире пользователи потратили $3,2 млрд — это на 50% больше, чем годом ранее.

Больше всего в России заработала социальная сеть «ВКонтакте» — в топ-10 социальных сетей по выручке приложение VK находится на первой позиции. На втором месте онлайн-кинотеатр IVI, на третьем — видеохостинг YouTube.

Также с 2018 г. люди стали на 30% больше времени проводить в соцсетях: в общем 120 млрд часов ежемесячно. Россияне общались в интернете более 20 млрд часов.

Социальные сети были загружены пользователями 4,7 млрд раз. Среди стран по этому показателю лидирует Индия с более чем 1,5 млрд скачиваний, далее расположились США и Индонезия — они набрали чуть меньше полумиллиарда загрузок. Россия находится на шестом месте с результатом в более чем 100 млн скачиваний.

Мировым лидером по количеству загрузок стал TikTok.

В России TikTok также является самым скачиваемым приложением. За ним идут Telegram, GetContact и WhatsApp Messenger. Однако по количеству проведенного в приложениях времени в России лидирует YouTube, а уже за ним следуют WhatsApp Messenger и VK. TikTok по количеству потраченного на него времени обогнал Instagram, поднявшись на четвертое место.

Автор: Анна
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