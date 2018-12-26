Россияне потратили 591 млрд руб на покупки через социальные онлайн-каналы

Около 39 млн россиян (55% от общего числа российских пользователей интернета) за последний год совершили покупки в социальных сетях, мессенджерах, через сайты объявлений. Сумма таких покупок составила 591 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компаний «Яндекс.Касса» и Data Insight.

Больше половины всех покупателей — 67% — за последние 12 месяцев совершали хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (такие как Airbnb.ru, «Ремонтник.ру» и др.) и в социальных сетях (55%). Для сравнения, на сервисах объявлений — 30%, в мессенджерах — 13%. При этом 69% пользователей соцсетей и сайтов объявлений совершают покупки два раза в месяц и чаще. На сайтах sharing economy покупают реже: более 40% пользователей — только раз в месяц. Из всех пользователей социальных сетей 31% делал там покупки хотя бы раз за последний год.

Наиболее популярной площадкой для p2p-покупок оказалась соцсеть «ВКонтакте» — на ней покупали 44% от всех пользователей рунета. Следом шли две площадки объявлений — Avito (28%) и «Юла» (16%).

Причем на разных площадках пользователей интересовали разные категории товаров. Во «ВКонтакте» наибольшим спросом пользуются объекты компьютерных игр (21%), одежда и обувь (14%), а также услуги (10%). На Avito приобретали животных и растения (12%), электронику и бытовую технику (9%), услугу (9%), а на сервисе «Юла» — детские товары (14%), одежду и обувь (13%) и также электронику и бытовую технику (13%). Среди популярных p2p-сервисов для покупок опрошенные также отметили «Одноклассники», Instagram, WhatsApp, YouDo, Profi.ru, «Ярмарку мастеров», Viber, «Ремонтник.ру», Facebook, «Из рук в руки» и другие социальные площадки.

Исследование проводилось посредством опроса интернет-пользователей от 14 до 54 лет о том, какие покупки они совершали за последние 12 месяцев через p2p-каналы (person-to-person). Оно не учитывало сделки с недвижимостью и автомобилями.