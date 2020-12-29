Россияне потратили на новогодний онлайн-шопинг на 26% больше, чем год назад

Онлайн-платформа Lamoda изучила покупки россиян в первые дни 2021 года. В эти новогодние праздники (с 1 по 10 января) по сравнению с прошлогодними россияне купили на 23% больше товаров и потратили на покупки на 26% больше.

Наибольший рост спроса пришелся на игрушки — их покупали почти в 8 раз активнее. Самыми популярными оказались конструкторы LEGO с машинками и с гоночным самолетом, разноцветный тесто-пластилин и мягкая игрушка авокадо. Также в начале 2021 года вырос спрос на детскую одежду (+118%) и аксессуары для детей (+71%). На детские товары от премиальных брендов россияне потратили в 3 раза больше.

В новогодние праздники женщины более активно занимались обновлением гардероба, чем мужчины: продажи женской одежды оказались в 3,5 раза больше, чем мужской. Женщины купили в 2 раза больше обуви, чем мужчины, и в 3,5 раза больше аксессуаров. Расходы на покупки женских товаров в премиум-сегменте оказались в 2 раза больше мужских. У женщин больше всего ушло денег на сумки от премиальных брендов, а у мужчин — на джинсы.

Покупатели Lamoda на каникулах старались подобрать себе модную обувь популярных брендов — больше всего денег покупатели тратили на кроссовки Nike и ботинки Dr. Martens. А лидером по расходам стали теплые водонепроницаемые дутики от The North Face, что соответствует укрепившемуся в 2020 году тренду на комфорт (особенно актуальному в зимние холода).

В праздники россияне также стали больше заботиться о своей красоте и здоровье. Расходы на покупки в категории «Красота» выросли на 85% по сравнению с прошлым годом. Самым популярным продуктом оказался гель для умывания CeraVe. Также выросли траты на товары для дома (+48%), наибольшим спросом пользовались двуспальное постельное белье и подушки.