Россияне потратят на подарки для самих себя вдвое больше

В 2019 году россияне планируют потратить на новогодние подарки для самих себя вдвое больше чем в прошлом году, средний чек составит порядка 10 тыс. рублей, сообщается в новом исследовании Nielsen.

Граждане России готовы приобрести для себя новую одежду, обувь или аксессуары (26%), гаджеты (14%), бытовую технику (10%), товары для украшения дома (10%) и ювелирные изделия (9%). В 2018 году граждане готовы были потратить на эти цели около 5,6 тыс. рублей.

При этом на подарки для своих возлюбленных россияне отложили в среднем по 5,9 тыс. рублей (столько же, сколько в 2018 году). А на друзей граждане готовы потратить 3,3 тыс. рублей, тогда как год назад эта сумма составляла 3,7 тыс. рублей.

Подарки любимым вручат 71% опрошенных, родителям — 68%, друзьям — 52%. Самый популярный подарок — это шоколадные конфеты в коробках (15%), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%).

Готовясь к Новому году, 40% опрошенных чаще ходят в магазины и увеличивают количество точек для посещения. 78% граждан намерены закупаться в гипермаркетах. При общем снижении объемов продаж в течение года в Новый год в гипермаркетах наблюдается их всплеск. Среднестатистическая корзина покупателя гипермаркета содержит семь позиций вместо четырех у посетителей обычных супермаркетов. Стоит она более 3600 рублей в гипермаркете по сравнению с 1400 в супермаркете.

Низкие цены, доступность всех товаров в одном месте, а также промо и скидки — факторы, которые привлекают потребителей не только в гипермаркеты, но и во второй по популярности канал продаж — дискаунтеры, которые планируют посетить 64% опрошенных.