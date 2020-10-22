Россияне рассказали, что не дает впасть в осеннюю хандру

Онлайн-платформа Lamoda провела опрос среди 1578 россиян и выяснила, как осень влияет на самочувствие и выбор цветовой гаммы в одежде. Оказалось, что 86% опрошенных ощущают ухудшение настроения в осенний период.

Согласно результатам опроса, большинство девушек находят утешение в просмотре комедийных фильмов и сериалов (17%), а мужчины — в любимой еде (35%). Также поднимают настроение встречи с друзьями (14%), сон (11%), занятия спортом и шопинг (по 9%). Большинство респондентов признались, что любят процесс примерки и покупки одежды (41%). А по осени хотя бы 1-2 раза в неделю отдают предпочтения ярким цветам в образе — каждому второму это помогает чувствовать себя лучше.

При этом, чаще всего россияне носят одежду черного цвета (34%). Его назвали самым любимым как мужчины, так и женщины. На втором месте по популярности — синий (19%), за ним — зеленый (9%). Кроме того, девушки выделяли среди любимых цветов розовый и бежевый, а мужчины — белый и красный.

Отдельно специалисты Lamoda выяснили, какие чувства у россиян вызывают самые популярные цвета. Результаты опроса показали, что черный чаще всего ассоциируют с элегантностью и уверенностью, синий — со спокойствием и интеллектом, а красный — с энергичностью и страстью.